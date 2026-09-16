i In Oberösterreich hagelte es. FOTOKERSCHI Es wird ungemütlich Kaltfront kommt! Starkregen-Gewitter trifft auf Wien Eine kräftige Gewitterfront zieht am Mittwochabend auf Wien zu. In der Bundeshauptstadt ist jetzt mit heftigem Starkregen zu rechnen. Von Wetter Heute 16.09.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt wird es auch im Osten Österreichs ungemütlich. Nachdem eine kräftige Gewitterfront am Mittwochnachmittag zunächst im Westen und in Oberösterreich für turbulentes Wetter gesorgt hatte, zieht sie am Abend weiter Richtung Wien.

Das aktuelle Radarbild zeigt deutlich: Ein breites Niederschlagsband erstreckt sich quer über Österreich und rückt von Westen immer näher an die Bundeshauptstadt heran. Im Raum St. Pölten sowie westlich und südwestlich von Wien sind bereits kräftige Niederschläge und Gewitter unterwegs, es gilt immer noch Warnstufe Rot.

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Jetzt erreicht die Kaltfront Wien. uwz.at

Starkregen erreicht Wien

In Wien dürfte es damit in Kürze ordentlich schütten. Vor allem heftiger Starkregen ist in der Bundeshauptstadt und im Wiener Umland zu erwarten. Auch die aktuellen Wetterprognosen rechnen am späten Abend mit kräftigem Regen.

Die Unwetterzentrale hatte bereits am Vormittag angekündigt, dass sich die Schauer und Gewitter am Abend bis in den Wienerwald und ins Weinviertel ausbreiten. Mit den Gewittern frischt im Donauraum zudem der Westwind auf.

Zuvor hatte die Front bereits für deutlich heftigere Bedingungen gesorgt. In Teilen Österreichs galt am Mittwoch Warnstufe Rot. Dort wurden neben Starkregen auch Hagel mit Korngrößen von ein bis zwei Zentimetern sowie stürmische Windböen erwartet.

Kaltfront zieht über Österreich

Auslöser für das turbulente Wetter ist eine Kaltfront, die Österreich von Nordwesten her überquert. Während es im Osten tagsüber noch lange trocken und freundlich geblieben war, ändert sich die Wetterlage am Abend deutlich.

Auch nach dem Durchzug der Gewitter ist das unbeständige Wetter noch nicht vorbei. Die Kaltfront zieht nur langsam weiter. Am Donnerstag dominieren vielerorts die Wolken, besonders im zentralen Bergland sowie im Süden und Südosten fällt häufig Regen.