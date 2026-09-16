i Regenschauer und Gewitter ziehen quer durch Österreich auf Wien zu. Österreichische Unwetterzentrale UWZ Kaltfront zeigt die Zähne Unwetter-Schneise wütet – jetzt kommt der Wetter-Sturz Der Sommer verabschiedet sich – vielleicht sogar endgültig. In Wien ziehen Schauer auf, danach kracht es in ganz Österreich und es wird viel kühler. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in der Nacht auf Donnerstag in Wien unterwegs ist, sollte den Regenschirm einpacken. Nach einem noch warmen und sonnigen Nachmittag zog am späten Mittwochabend eine Kaltfront auf die Stadt zu. Dabei waren Regenschauer zu erwarten, außerdem frischte der Wind deutlich auf. In der Nacht kommen Wolken, Schauer und lebhafter Nordwestwind auf. Die Temperatur sinkt dabei deutlich ab.

Auch die Warnlage von UWZ bestätigt die Entwicklung. Die Kaltfront kommt von Nordwesten und breitet sich am Mittwochabend weiter nach Osten aus. Schauer und einzelne Gewitter können sich bis in den Wienerwald und das Weinviertel ausdehnen. Für Wien selbst wird damit vor allem Regen erwartet. Ein Gewitter ist möglich, aber nach den vorliegenden Prognosen nicht flächendeckend für die gesamte Stadt angekündigt.

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Donnerstag bringt den Wettersturz

Am Donnerstag zeigt sich dann ein deutlich anderes Bild. In Wien überwiegen zunächst die Wolken, außerdem regnet es zeitweise. Erst im Laufe des Nachmittags steigen die Chancen auf trockenes Wetter und einzelne sonnige Phasen. Gleichzeitig dreht der Wind auf Nordwest bis West und weht zeitweise lebhaft.

Auch die Temperaturen gehen zurück. Für Wien werden am Donnerstag rund 20 Grad erwartet. In der Wiener Innenstadt liegen die Prognosewerte bei 17 bis 20 Grad, auf der Hohen Warte bei 16 bis 20 Grad.

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Der Wetterumschwung betrifft aber nicht nur Wien. Besonders Kärnten und die Steiermark bekommen am Donnerstag länger anhaltenden Regen ab. Im Westen sowie vom oberösterreichischen Raum bis zum Wienerwald trocknet es im Tagesverlauf zunehmend ab. In Niederösterreich, Wien und dem Burgenland wird es windiger. Österreichweit werden am Donnerstag maximal 14 bis 22 Grad erreicht.

Freitag bleibt wechselhaft

Am Freitag ist die Wetterlage noch nicht stabil. Tiefdruckeinfluss sorgt dafür, dass viele Wolken über Österreich liegen. Regen ist weiterhin möglich, am ehesten und häufiger im Süden sowie am Tiroler Alpenhauptkamm. Auch anderswo können einzelne Schauer auftreten. Dazwischen gibt es aber bereits sonnige Phasen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 22 Grad.

In Wien bleibt es ebenfalls eher bewölkt. Laut aktueller Prognose sind zeitweise Regenschauer möglich, bei maximal rund 22 Grad.

Samstag kommt die Sonne zurück

Am Samstag bessert sich das Wetter schrittweise. Im Westen überwiegt bereits der Sonnenschein. Auch sonst wechseln sich Wolken und Sonne ab. Einzelne Schauer sind vor allem im Süden möglich. Die Temperaturen steigen wieder etwas und erreichen österreichweit 17 bis 24 Grad.

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Für Wien werden bis zu 23 beziehungsweise 24 Grad erwartet. Dabei sind mehrere Sonnenstunden möglich, auch wenn zeitweise dichtere Wolken durchziehen können.

Sonntag wird wieder wärmer

Am Sonntag geht es mit den Temperaturen weiter nach oben. Österreichweit werden 18 bis 25 Grad erwartet. Zeitweise scheint die Sonne, einzelne Regenschauer bleiben möglich, sollen aber die Ausnahme sein. Dazu kann der Nordwestwind teilweise kräftiger wehen.

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Auch in Wien wird es wieder freundlicher. Die Prognose liegt bei etwa 24 bis 25 Grad, dazu gibt es zeitweise Sonne.

Damit bringt die zweite Wochenhälfte zunächst einen deutlichen Wetterumschwung: Auf den warmen Mittwoch folgen Regen, Wind und ein Temperatursturz am Donnerstag. Freitag bleibt wechselhaft, bevor sich das Wetter am Wochenende wieder beruhigt und die Temperaturen auf bis zu 25 Grad steigen.