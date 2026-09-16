i Auf dem Satellitenbild bereits Mittwochvormittag deutlich zu erkennen: eine Kaltfront rauscht auf Österreich zu. X/Nikolas Zimmermann Vorboten sind bereits da Heftige Gewitter! Kaltfront rollt auf Österreich zu Am Mittwoch wird es noch spätsommerlich warm, doch im Westen ziehen dichte Wolken auf. Am Abend drohen Gewitter, Starkregen und Böen. Die Details. Von Roman Palman 16.09.2026, 13:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu Mittag zeigt sich am Mittwoch vor allem im Osten und Süden noch häufig die Sonne und mit bis zu 28 Grad wird es nochmals spätsommerlich warm. Im äußersten Westen ziehen dagegen bereits dichte Wolken auf. Sie sind laut Unwetterzentrale UWZ die "Vorboten einer Kaltfront".

Diese ist auf dem Satellitenbild bereits deutlich zu erkennen. "Damit geht sich am Abend an der Alpennordseite nochmals eine Gewitterlage aus, lokal sind Starkregen und stürmische Böen möglich", informiert Meteorologe Nikolas Zimmermann.

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Das deckt sich mit der Prognose von Clemens Grohs von Kachelmannwetter: "Am frühen Abend ist im Bereich einer Kaltfront von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich mit Gewittern und starkem Regen zu rechnen. Später regnet und gewittert es auch im Osten/Süden."

Das Salzkammergut dürfte ebenfalls kräftigen Niederschlag abbekommen. Grohs rechnet mit verbreitet 30 bis 60 Liter pro Quadratmeter: "Dies wird auch dem Nussensee gut tun, der ja nur mehr wenig Wasser hat."

Gewitter und Hagel: Für den Mittwoch sind von Vorarlberg bis ins Waldviertel Unwetter-Vorwarnungen aktiv. UWZ

So geht es weiter: Die Front kommt laut UWZ nur langsam voran und erreicht erst am Donnerstagvormittag in abgeschwächter Form das Burgenland. Zudem bildet sich ein Genuatief aus. Dies bringt dann auch im Süden vorübergehend kräftigen Regen und bis zum Samstag weiterhin unbeständiges Wetter.

Die UBIMET-Prognose im Detail

Der Mittwoch startet trocken und häufig sonnig, in Vorarlberg zieht es aber am Vormittag zu und gegen Mittag gehen erste Regenschauer nieder. Diese breiten sich in der zweiten Tageshälfte aus, lokal sind auch kräftige Gewitter dabei. Bis zum Abend noch trocken und freundlich bleibt es von Unterkärnten bis ins östliche Flachland. Der Wind dreht vorübergehend auf südliche Richtungen, am Nachmittag frischt im Norden neuerlich Westwind auf. Von West nach Ost werden 19 bis 27 Grad erreicht.

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Am Donnerstag überwiegen die Wolken, vor allem im zentralen Bergland sowie im Süden und Südosten regnet es zunächst häufig. Ganz im Westen trocknet es ab und es lockert auf, tagsüber lässt sich von Vorarlberg bis ins Waldviertel zeitweise die Sonne blicken und der Regen zieht sich langsam nach Südosten zurück. Am längsten nass bleibt es in den Karawanken, von dort aus breitet sich der Regen in der Nacht wieder aus. Bei mäßigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag gestaltet sich im Süden weiterhin trüb und von der Früh weg häufig nass, auch im Osten regnet es im Tagesverlauf zeitweise. An der Alpennordseite und im Westen bleibt es die meiste Zeit trocken, besonders von Vorarlberg bis ins Waldviertel scheint zeitweise die Sonne. Meist weht nur schwacher Wind, die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 23 Grad.