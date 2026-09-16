i Ein Hagel-Gewitter zieht am Mittwoch über Österreich. IMAGO/onw-images (Archivbild) Gewitter, Starkregen, Sturm "Heftigste Zellen" – Hagel-Unwetter wütet in Österreich Eine Kaltfront zieht über Österreich und bringt teils kräftige Gewitter. Besonders im Flachgau und in Oberösterreich kann es heftig werden. Von André Wilding 16.09.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Teilen Österreichs wird es am Mittwoch richtig ungemütlich. Die Wetter-Experten von "Skywarn Austria" rechnen im Zuge einer Kaltfront mit teils kräftigen Gewittern an der Alpennordseite.

"Die heftigsten Zellen sind im Flachgau und in Oberösterreich zu erwarten", schreiben die Meteorologen auf ihrer Facebook-Seite und veröffentlichten dazu auch gleich eine aktuelle Gewitter-Karte.

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Los geht es bereits am frühen Nachmittag. Von Vorarlberg bis ins Tiroler Oberland können sich die ersten Gewitter bilden.

Gewitter verstärken sich

Im weiteren Verlauf ziehen die Gewitter über Bayern und verstärken sich dabei. Am Abend erreichen sie schließlich den Flachgau und Oberösterreich. Dort werden laut Skywarn Austria die heftigsten Gewitter erwartet.

Danach ziehen die Gewitter weiter Richtung Osten. Im Laufe des Abends erreichen sie unter Abschwächung auch das Wiener Becken und das Weinviertel.

Auch weitere Regionen betroffen

Am Abend sind außerdem in Tirol, Salzburg, Osttirol und in der Obersteiermark weitere Gewitter möglich.

"Straßen mit Hagel bedeckt" – Ort wurde komplett weiß i ?

In der Nacht beruhigt sich die Lage langsam und die Gewitteraktivität nimmt ab. Ganz vorbei ist das unbeständige Wetter damit aber nicht. Bis Donnerstag bringt die Front in weiten Teilen Österreichs Regen. Vergleichsweise wenig davon wird laut Skywarn Austria im Osten erwartet.

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Die Prognose im Detail

Der Donnerstag startet trüb und oft nass. Abseits der Voralpen ziehen tagsüber nur mehr einzelne Schauer durch, dazwischen lässt sich zumindest ab und zu die Sonne blicken. Der anfangs lebhafte Nordwestwind lässt tagsüber rasch nach, bei maximal 16 bis 22 Grad kühlt es deutlich ab.

Am Freitag scheint besonders entlang und nördlich der Donau zeitweise die Sonne, von den Voralpen bis zur Buckligen Welt überwiegen eher die Wolken und am Nachmittag fällt etwas Regen. Bei meist nur schwachem Wind liegen die Höchstwerte zwischen 17 und 23 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag startet mit Restwolken, es bleibt aber von der Früh weg trocken und tagsüber kommt vor allem abseits der Berge häufig die Sonne zum Vorschein. Eine geringe Schauerneigung besteht entlang der Voralpen, zumindest zeitweise scheint aber auch dort die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem Westwind steigen die Temperaturen auf 19 bis 25 Grad.