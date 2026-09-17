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Sturmschäden, Überflutungen

Gewaltige Gewitterfront zieht Schneise der Verwüstung

In Oberösterreich standen vielerorts Feuerwehren im Unwettereinsatz. Bei rund 250 Einsätzen mussten Sturmschäden und Überflutungen beseitigt werden.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 07:58
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Am Mittwochnachmittag war anfangs besonders das Innviertel betroffen, hier sorgten in erster Linie Sturmböen für zahlreiche Einsätze, die dann aber großteils auch schnell wieder abgearbeitet werden konnten.

"Heftigste Zellen" – Hagel-Unwetter wütet in Österreich

Bäume umgerissen

In Ried im Innkreis wurden gleich mehrere Bäume umgeschmissen, große Äste brachen ab und stürzten auf Straßen und Gehsteige. Kurz darauf gingen auch erste Meldungen von überfluteten Verkehrswegen und Kellern ein.

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Heftige Unwetter-Zelle – "Hagel und Sturm in 5 Minuten"

Relativ schwierig gestalteten sich die Arbeiten nach einem Sturmschaden in Krenglbach (Bezirk Wels-Land), wo ein massiver Baum auf ein Haus gestürzt ist.

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Dach provisorisch gesichert

Der große Feuerwehrkran wurde angefordert, mit Unterstützung und Sicherung durch den Kran konnte der Baum dann vom Dach entfernt werden. Das Dach wurde in der Folge mit Planen provisorisch gesichert.

Neue Karte zeigt, wo Gewitter jetzt Österreich treffen

In Kematen an der Krems (Bezirk Linz-Land) und Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) mussten dann wenig später sogar mehrere beschädigte Dächer gesichert werden.

wil,Akt. 17.09.2026, 08:02, 17.09.2026, 07:58
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