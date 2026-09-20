i Am Dienstag sinkt die Schneefallgrenze auf 1.500 bis 1.800 Meter Seehöhe (Symbolbild). Bild von chriszwettler auf Pixabay Schneefall bis 1.500 Meter Hier gibt es jetzt ersten Vorgeschmack auf den Winter Die neue Woche bringt wechselhaftes Wetter mit Regen, Schnee bis 1.500 Meter und sonnigen Abschnitten. Alles zur meteorologischen Achterbahnfahrt. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem meist sonnigen Wochenende steht eine turbulente Wetterwoche bevor.

Zunächst sorgt ein Mix aus Regen und teils sogar Schnee für ungemütliche Verhältnisse, ehe sich zur Wochenmitte wieder die Sonne durchsetzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schneefallgrenze sinkt am Dienstag

Der Montag startet in vielen Landesteilen mit dichten Wolken und einigen Regenschauern. Die größten Regenmengen werden entlang der Alpennordseite erwartet, besonders zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Wienerwald.

Im Süden beruhigt sich das Wetter bereits im Laufe des Vormittags. Ab Mittag lassen die Schauer auch im Westen nach, anschließend lockert die Wolkendecke stellenweise auf. Zeitweise kann sich sogar die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen zwischen 17 und 24 Grad. Die größten Regenmengen werden entlang der Alpennordseite erwartet, besonders zwischen den Kitzbüheler Alpen und dem Wienerwald.

Dienstag bringt bis zu 27 Grad

Am Dienstag halten sich in den frühen Morgenstunden örtlich Nebelfelder. Im Bergland liegen zunächst noch dichte Restwolken über den Tälern und Bergen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 1.500 bis 1.800 Meter Seehöhe. Im Laufe des Vormittags setzt sich jedoch in vielen Regionen die Sonne durch. Auch der Wind lässt deutlich nach.

Bei schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 27 Grad. Der Dienstag wird damit der freundlichste und wärmste Tag der Woche.

Neue Kaltfront zieht auf

Bereits am Mittwoch nähert sich aus Nordwesten die nächste Kaltfront. Noch am Vormittag setzt im Westen und Nordwesten schauerartiger Regen ein, der sich im weiteren Tagesverlauf langsam in Richtung Osten ausbreitet.

Von Unterkärnten bis in das östliche Flachland bleibt es dagegen voraussichtlich bis zum Abend trocken. Dort zeigt sich das Wetter längere Zeit freundlich, stellenweise scheint auch die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 27 Grad.

Damit steht Österreich erneut ein deutlicher Wetterwechsel bevor. Während sich der Osten noch über spätsommerliche Temperaturen freuen kann, macht sich im Westen bereits kühlere Luft bemerkbar.

Am Donnerstag nur noch 13 Grad

Am Donnerstag zeigt sich der Himmel über weiten Teilen des Landes grau. Besonders im zentralen Bergland sowie im Süden und Südosten regnet es verbreitet. Auch Wien bekommt den Wetterumschwung zu spüren. Nach einem weitgehend trockenen Dienstag und Mittwoch erreicht die Kaltfront schließlich auch die Bundeshauptstadt. Sie bringt Regen und merklich kühlere Luft.

Im Westen und Norden ziehen dagegen nur einzelne Schauer durch. Dazwischen bestehen zumindest kurze Chancen auf etwas Sonnenschein. Mehr als 13 bis 21 Grad sind aber nicht mehr zu erwarten.

Die Bilder des Tages i ?

Italientief könnte weiteren Regen bringen

Wie es danach weitergeht, ist noch nicht vollständig geklärt. Nach derzeitigem Stand bleibt das Wetter am Freitag unter dem Einfluss eines Italientiefs unbeständig. Damit muss erneut mit Wolken und Regen gerechnet werden.

Am Wochenende könnte sich vorübergehend wieder höherer Luftdruck durchsetzen. Dadurch würden die Chancen auf trockenes und freundlicheres Wetter steigen. Für eine genaue Prognose ist es allerdings noch zu früh.