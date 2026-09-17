i Am 17. September gibt es einen Wetterumschwung in Österreich, doch ausgerechnet der Lambertstag soll laut alter Bauernregel Hinweise auf die kommende Jahreswitterung geben. APA-Images / Georg Kukuvec Trocken oder nass? Heutiger Tag soll das Wetter fürs nächste Jahr verraten Am 17. September entscheidet sich laut alter Bauernregel, wie trocken das kommende Jahr wird. Was sagt sie heute wirklich voraus? Von Heute Life 17.09.2026, 09:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer ist vorbei, der Herbst klopft an – und ausgerechnet jetzt soll ein alter Lostag einen Blick weit in die Zukunft erlauben. Der 17. September ist Lambertstag. Einer überlieferten Bauernregel zufolge kann das Wetter an diesem Tag sogar verraten, wie sich die kommenden Monate entwickeln.

Klingt spektakulär. Doch was ist an der alten Wetter-Weisheit tatsächlich dran?

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Ein klarer Lambertstag soll trockenes Jahr bringen

Eine der bekanntesten Regeln rund um den Lambertstag lautet:

„Auf Lambert hell und klar, folgt ein trocken Jahr.“

Sinngemäß bedeutet das: Ist der Himmel an diesem Tag klar, soll ein trockenes Jahr folgen. Regen oder wechselhaftes Wetter wird dagegen traditionell als Hinweis auf eine feuchtere Zeit gedeutet.

Für Bauern vergangener Jahrhunderte hatten solche Regeln eine praktische Bedeutung. Ohne Satelliten, Wetterradar oder numerische Wettermodelle blieb nur, die Natur genau zu beobachten und Erfahrungen über Generationen weiterzugeben. Der Haken: Aus einem einzigen Tag lässt sich das Wetter der kommenden Monate wissenschaftlich nicht zuverlässig ableiten.

Österreich startet durchwachsen in den Lambertstag

Und wie sieht es heuer in Österreich aus? Die aktuellen Wetterdaten zeigen jedenfalls kein landesweit strahlend klares Bild. In mehreren Regionen beginnt der Donnerstag mit Wolken und Regen, ehe sich die Wetterlage im Tagesverlauf regional bessert. Besonders im Westen und Süden sind Niederschläge möglich, während sich andernorts zeitweise die Sonne zeigt. Die Temperaturen bleiben für Mitte September eher verhalten.

Auch die nächsten Tage bringen laut aktuellen Wetterdaten wieder mehr freundliche Phasen. Für Wien werden für Freitag und Samstag bereits rund 22 bis 24 Grad erwartet, während es am Donnerstag bei etwa 19 Grad bleibt.

Damit wäre der Lambertstag zumindest heuer kein makelloser Schönwettertag, wie ihn die alte Regel für eine trockene Zukunft verlangen würde.

Wer war Lambert überhaupt?

Hinter dem Lostag steckt eine historische Figur: Lambert von Lüttich lebte im 7. Jahrhundert und war Bischof von Maastricht. Er gilt als Märtyrer der katholischen Kirche.

Die Bilder des Tages i ?

Der Überlieferung zufolge wurde Lambert um das Jahr 705 in Lüttich ermordet. Sein Gedenktag wurde später zum 17. September festgelegt – und damit auch zum Fixpunkt zahlreicher regionaler Wetterregeln.