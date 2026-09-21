i In Österreich ist es jetzt spürbar kühler. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Kaltfront bringt jetzt deutlichen Temperatursturz Eine Kaltfront bringt zum Wochenstart kühlere Luft nach Österreich. Danach setzt sich rasch trockenes Herbstwetter durch, ehe neue Fronten aufziehen. Von André Wilding 21.09.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu Beginn der neuen Woche fließt laut Unwetterzentrale (uwz.at) hinter einer Kaltfront vorübergehend deutlich kühlere Meeresluft ein. Nach letzten Schauern an der Alpennordseite setzt sich jedoch rasch wieder Hochdruckeinfluss mit überwiegend trockenem Herbstwetter durch. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird der Weg wieder frei für neue atlantische Fronten.

Am Montag halten sich zunächst entlang der Alpennordseite dichte Wolken und gebietsweise fällt etwas Regen, abseits der Alpen und im Süden startet der Tag häufig freundlich. Im Tagesverlauf scheint zumindest zeitweise die Sonne, lediglich im Nordosten ziehen am Nachmittag wieder dichte Wolken durch und bringen gegen Abend einzelne Schauer.

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Stellenweise nur noch 12 Grad

Bei lebhaftem bis am Alpenostrand auch kräftigem, im Süden regional föhnigem Nordwestwind wird es wieder etwas kühler. In exponierten Lagen sind stürmische Windböen möglich. Bei lebhaftem bis kräftigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 21 Grad.

Der Dienstag startet im Norden und Osten bewölkt, in der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel auch gebietsweise mit Regen. In den restlichen Landesteilen bleibt es meist trocken, vor allem im Westen und Süden scheint häufig die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind, in den prädestinierten Tälern im Süden ist es anfangs noch leicht föhnig. Maximal werden 14 bis 20 Grad, Richtung Eisenwurzen stellenweise auch nur um 12 Grad erreicht.

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Sonne setzt sich durch

Am Mittwoch halten sich anfangs gebietsweise hochnebelartige Restwolken, besonders entlang der Flüsse und Seen auch Nebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich häufig die Sonne durch, im Nordosten bilden sich Quellwolken. Die Schauerneigung ist aber gering, die Sonne scheint auch dort zumindest zeitweise. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

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Der Donnerstag beginnt noch trocken und vor allem im Osten sonnig, vom Waldviertel her breiten sich aber rasch dichte Wolken mit Regenschauern auf weite Landesteile aus. Im Flachland lässt sich dazwischen aber auch noch die Sonne blicken, am Abend beruhigt sich das Wetter. Meist werden 17 bis 22, in den Voralpen aber stellenweise kaum 15 Grad erreicht.