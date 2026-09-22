i Ein klarer Himmel am 22. September soll einen stürmischen Winter bringen. APA-Images / Westend61 / Werner Dieterich Wilde Prognose Bauernregel warnt jetzt vor einem heftigen Winter Der Mauritius-Lostag am 22. September gilt in alten Bauernregeln als Wetterorakel für das kommende Jahr. Von Heute Life 22.09.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer geht zu Ende, der Herbst übernimmt – und ein alter Lostag sorgt jetzt für eine ungewöhnliche Wetter-Prognose. Der 22. September, der Gedenktag des heiligen Mauritius, soll nach überlieferten Bauernregeln verraten, was in den kommenden Monaten auf Österreich zukommt.

Besonders eine Regel hat es in sich:

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

„Klares Wetter an Mauritius, im nächsten Jahr viel Wind kommen muss.“

Heißt übersetzt: Zeigt sich der Himmel am 22. September freundlich und klar, soll das kommende Jahr besonders windreich werden. Andere Überlieferungen beziehen die Vorhersage sogar direkt auf die kalte Jahreszeit.

Eine weitere, ähnlich klingende Bauernregel lautet:

„Ist Sankt Martin hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr.“

Und auch für Mauritius gibt es eine eindeutige Ansage:

„Zeigt sich klar Mauritius, viele Stürm’ er bringen muss.“

Damit wird aus einem einzigen klaren Septembertag gleich eine Wetterprognose für die kommenden Monate: ruhiger Himmel jetzt, stürmische Zeiten später. Doch wie sieht es heuer tatsächlich aus?

Was Österreichs Wetter jetzt macht

Die aktuelle Prognose der GeoSphere Austria zeigt rund um den 22. September eine wechselhafte Wetterphase für Österreich. Der Wind kann dabei regional deutlich auffrischen, gleichzeitig gibt es Wolken, sonnige Abschnitte und Schauer.

Glaubt man also der alten Bauernregel, dann dürften der Winter und auch das nächste Jahr nicht sonderlich stürmisch werden. Für Menschen in früheren Jahrhunderten waren solche Regeln wichtige Orientierungshilfen. Wettervorhersagen, wie wir sie heute kennen, gab es nicht. Beobachtungen wurden deshalb über Jahre gesammelt und in kurze, leicht merkbare Reime verpackt.

Kann Mauritius wirklich den Winter vorhersagen?

Meteorologisch lässt sich aus dem Wetter an einem einzelnen Septembertag jedoch keine verlässliche Prognose für den gesamten Winter oder das kommende Jahr ableiten.

Moderne Wettermodelle können kurzfristige Entwicklungen wesentlich genauer berechnen. Je weiter der Blick in die Zukunft reicht, desto größer wird jedoch die Unsicherheit. Eine konkrete Wetterlage am 22. September ist deshalb kein belastbares Signal dafür, wie stürmisch der Winter oder das gesamte Folgejahr wird.