i Erste Schneeflocken im Oktober sorgen traditionell für Spekulationen über den kommenden Winter – meteorologisch lässt sich daraus aber keine sichere Prognose ableiten. APA-Images / Georg Kukuvec Alte Bauernregel verblüfft Schnee im Oktober? Diese Vorhersage sorgt für Staunen Fällt im Oktober bereits Schnee, soll das laut alter Bauernregel einen milden Winter ankündigen. Doch stimmt das wirklich? Von Heute Life 21.09.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst kann in Österreich schnell seine kalte Seite zeigen. Während im Tal noch milde Temperaturen möglich sind, kann es in höheren Lagen bereits zu ersten Schneefällen kommen. Genau solche Wetterumschwünge haben schon vor Jahrhunderten ihren Weg in alte Bauernregeln gefunden.

Eine davon klingt zunächst ziemlich eindeutig:

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„Schneit’s im Oktober gleich, wird der Winter weich.“

Wer im Oktober die ersten Schneeflocken sieht, könnte dem Spruch zufolge also auf einen vergleichsweise milden Winter hoffen. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht.

Was bedeutet "wird der Winter weich"?

Mit dem "weichen" Winter ist in der alten Sprache ein milder beziehungsweise weniger strenger Winter gemeint. Die Bauernregel stellt damit einen Zusammenhang zwischen einem frühen Wintereinbruch und der Witterung der folgenden Monate her.

Für die Menschen früherer Zeiten waren solche Regeln durchaus praktisch. Langjährige Beobachtungen wurden in kurzen, einprägsamen Reimen zusammengefasst und von Generation zu Generation weitergegeben. Doch eine Bauernregel ist keine moderne Wetterprognose.

Ein Schneetag macht noch keinen milden Winter

Selbst wenn es im Oktober bereits schneit, lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten, wie der Winter tatsächlich verlaufen wird. Ein einzelner Schneefall beschreibt zunächst nur die Wetterlage zu diesem Zeitpunkt. Ob danach wieder mildere Temperaturen folgen, ein weiterer Kälteeinbruch kommt oder der Winter später ganz anders verläuft, hängt von zahlreichen atmosphärischen Entwicklungen ab.

Auch die GeoSphere Austria weist darauf hin, dass Wettervorhersagen auf umfangreichen Messungen, Wettermodellen und der meteorologischen Einschätzung beruhen. Für unterschiedliche Zeiträume stehen dabei unterschiedliche Modelle und Prognosemethoden zur Verfügung.

Was die Meteorologie dazu sagt

Moderne Wettervorhersagen basieren unter anderem auf Messdaten von Wetterstationen, Satelliten, Radar und Wetterballons. Diese Daten werden von Hochleistungsrechnern verarbeitet, um die weitere Entwicklung der Atmosphäre zu berechnen.

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Die GeoSphere Austria betreibt dafür unter anderem regionale Wettermodelle mit sehr hoher räumlicher Auflösung. Kurzfristige Prognosen können dadurch detaillierte Entwicklungen für Österreich abbilden. Ein einzelner Schneetag im Oktober liefert dagegen keine belastbare Aussage darüber, ob Österreich ein milder oder strenger Winter bevorsteht.

Warum solche Regeln trotzdem faszinieren

Bauernregeln sind ein Stück Wettergeschichte. Sie zeigen, wie Menschen lange vor Satellitenbildern und Computermodellen versuchten, Naturbeobachtungen zu deuten. Manche Regeln können dabei auf tatsächlich wiederkehrende Wettererscheinungen zurückgehen. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass sie als langfristige Prognose funktionieren.

Dazu kommt der Klimawandel: Historische Wetter- und Klimamuster lassen sich nicht ohne Weiteres eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen.