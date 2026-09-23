i Eine Gewitter-Walze rollt auf Österreich zu. IMAGO/onw-images (Archiv, Symbolbild) Die Prognose im Detail Gewitter, Regen, Sonne – Wetter-Wende im Anmarsch Nach einem freundlichen Mittwoch zieht eine Front über Österreich. Doch schon ab Freitag kehrt das Hoch zurück und bringt am Wochenende über 25 Grad. Von André Wilding 23.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Hochdruckeinfluss breitet sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) am Mittwoch auf weite Teile des Landes aus, sodass sich verbreitet freundliches und trockenes Wetter durchsetzt. Bereits am Donnerstag macht sich jedoch eine Front bemerkbar, die von Norden her den Alpenraum erreicht und vorübergehend für gebietsweise unbeständiges Wetter sorgt. Ab Freitag baut sich erneut ein kräftiges Hoch auf, das sich über das Wochenende hält. Dabei steigen die Temperaturen Tag für Tag weiter an und erreichen spätsommerliche Werte, die vielerorts die 25-Grad-Marke überschreiten.

Blitz und Donner

Am Mittwoch halten sich anfangs gebietsweise hochnebelartige Restwolken, besonders entlang der Flüsse und Seen auch Nebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich häufig die Sonne durch, im Nordosten bilden sich einige Quellwolken. Die Schauerneigung ist aber gering, die Sonne scheint auch dort zumindest zeitweise. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

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Der Donnerstag beginnt im Westen und Süden noch trocken und abseits lokaler Nebelfelder sonnig, von Norden her breiten sich aber am Vormittag rasch dichte Wolken mit Regenschauern auf weite Landesteile aus. Diese sind vereinzelt von Blitz und Donner begleitet. Entlang der Nordalpen gehen sie gebietsweise in anhaltenden Regen über, im Donauraum und im östlichen Flachland trocknet es am Nachmittag ab. Besonders im Süden sind später auch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf frischt mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind auf, stellenweise wird es föhnig. Mit 15 bis 20 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft.

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24 Grad am Wochenende

Am Freitag halten sich entlang der Nordalpen anfangs dichte Wolken und lokal geht noch ein Schauer nieder. Im Westen und Süden treten in den Tälern stellenweise Frühnebelfelder auf, sonst scheint die Sonne. Im Tagesverlauf lockern die Wolken im Osten allmählich auf und der Nachmittag wird überwiegend freundlich. Dazu weht in der Osthälfte mäßiger bis stellenweise lebhafter Nordwest- bis Nordwind, der im Tagesverlauf allmählich nachlässt. Maximal werden 14 bis 20 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag hat sonniges Spätsommerwetter zu bieten, allfällige Nebelfelder lösen sich rasch auf. Tagsüber zeigen sich höchstens vorübergehend ein paar harmlose Wolken am Himmel. Bei nur schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad.