i Alte Bauernregeln verbinden den 22. September mit einem Wintervorboten – je schöner es ist, desto heftiger wird der Winter. iStock / Getty Images / Vitold Drutel Mauritius-Tag Bauernregel für Dienstag verrät, wie extrem Winter wird Der Mauritius-Tag gilt als Lostag für den Winter und das gesamte kommende Jahr. Tritt die Bauernregel ein, steht uns ein stürmischer Winter bevor. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 22. September ist der Gedenktag des heiligen Mauritius. In alten Bauernregeln gilt dieser Tag als Lostag, dessen Wetter Hinweise auf die kommende Zeit geben soll. Besonders häufig geht es dabei um einen klaren Himmel und die Folgen für Wind und Sturm.

Eine bekannte Regel lautet: "Klares Wetter an Mauritius, im nächsten Jahr viel Wind kommen muss." Eine weitere Variante sagt: "Zeigt sich klar Mauritius, viele Stürm' er bringen muss." Auch die Regel "Ist Sankt Mauritius hell und klar, stürmt der Winter, das ist wahr" stellt einen Zusammenhang zwischen dem Wetter am 22. September und stürmischen Zeiten her.

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Nach dieser Überlieferung würde ein heller und klarer Mauritius-Tag also auf viel Wind oder Stürme im kommenden Winter beziehungsweise im folgenden Jahr hindeuten.

Dienstag startet mit Wolken und Regen

Der Dienstag, 22. September 2026, hält sich allerdings nicht überall an dieses alte Wettersignal. Im Norden und Osten Österreichs beginnt der Tag bewölkt. In der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel fällt gebietsweise Regen.

In den übrigen Landesteilen bleibt es meist trocken. Vor allem im Westen und Süden kommt auch häufig die Sonne heraus. In den Voralpen fällt zeitweise etwas Regen, auf den Gipfeln kann es zu Tagesbeginn sogar schneien. Abseits der Berge ziehen nur vereinzelt leichte Schauer durch.

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Im Laufe des Tages lockert es zumindest zeitweise auf. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. In den dafür anfälligen Tälern im Süden ist es am Morgen noch leicht föhnig.

Bis zu 21 Grad möglich

Bei den Temperaturen gibt es deutliche regionale Unterschiede. Je nach Sonnenschein werden am Dienstag zwischen 12 und 21 Grad erreicht. Im zweiten Prognoseabschnitt werden Höchstwerte von 14 bis 20 Grad genannt, entlang der Eisenwurzen sind stellenweise nur etwa 12 Grad möglich.

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Bauernregel damit tatsächlich etwas über den kommenden Winter aussagt, lässt sich wissenschaftlich nicht aus dem Wetter eines einzelnen Tages ableiten. Sie gehört zur traditionellen Wetterbeobachtung vergangener Generationen.

Der 22. September 2026 präsentiert sich jedenfalls nicht durchgehend klar, sondern mit Wolken, regionalem Regen, Sonne und lebhaftem Wind. Zumindest nach der Bauernregel dürfte es damit kein allzu dramatischer Sturmwinter werden.