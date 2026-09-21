i "Temperaturen um 25 und warm bleibt es bis hinein in den Oktober", erklärt Marcus Wadsak auf Facebook. APA-Images / First Look / ORF / Facebook, Marcus Wadsak, Screenshot / "Heute"-Montage "Es wird sehr sommerlich" Wadsak nennt jetzt Wetter-Fahrplan für Österreich Nach einem deutlichen Temperatursturz bleibt es zunächst frisch. Am Wochenende erwartet Wetter-Experte Marcus Wadsak dann Sonne und rund 25 Grad. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 21:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst startet zunächst frisch, doch schon wenige Tage später sollen die Temperaturen wieder kräftig nach oben gehen. Wetter-Experte Marcus Wadsak erwartet für das kommende Wochenende sogar sommerliche Verhältnisse.

"Das erste Herbstwochenende wird sehr sommerlich", erklärt der Meteorologe auf seiner Facebook-Seite. Zuvor hatte es noch Sonne und Temperaturen von bis zu 28 Grad gegeben. Danach folgte allerdings ein deutlicher Rückgang: Laut Wadsak sind es aktuell sieben Grad weniger.

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Am Wochenende geht es bergauf

Auch am nächsten Tag bleibt es noch frisch. Zum Herbstbeginn am Mittwoch erwartet Wadsak dann bereits etwas mildere Temperaturen.

Danach soll sich das Wetter deutlich ändern. Wadsak schreibt auf Facebook: "Am Wochenende geht es dann aber steil bergauf - es wird super sonnig und warm - Temperaturen um 25 und warm bleibt es bin hinein in den Oktober."

Die Wärme soll laut Wadsak also nicht sofort wieder verschwinden. Temperaturen um 25 Grad stehen am Wochenende bevor, warm bleiben soll es bis in den Oktober hinein.

Der Ausblick

Der Dienstag startet meist bewölkt, in den Voralpen fällt zeitweise etwas Regen und auf den Gipfeln anfangs sogar Schnee. Abseits der Berge ziehen nur vereinzelt leichte Schauer durch, im Tagesverlauf zeigt sich zumindest ab und zu die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. Maximal werden 14 bis 20 Grad, Richtung Eisenwurzen stellenweise auch nur um 12 Grad erreicht.

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Am Mittwoch scheint zunächst häufig die Sonne, tagsüber bilden sich Quellwolken. Es bleibt aber trocken und weiterhin zumindest zeitweise sonnig. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

Der Donnerstag gestaltet sich wechselhaft mit Regenschauern, vor allem im Flachland lässt sich aber auch zwischendurch die Sonne blicken. In den Voralpen gehen die Schauer dagegen regional in anhaltenden Regen über. Der Wind frischt im Tagesverlauf neuerlich lebhaft aus West bis Nordwest auf, mit 15 bis 20 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag halten sich anfangs kompakte Wolken, in den Voralpen fallen noch ein paar Tropfen. Im Tagesverlauf lässt sich aber überall zumindest zeitweise die Sonne blicken und die Schauerneigung ist nur mehr gering. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest. Maximal werden 14 bis 21 Grad erreicht.