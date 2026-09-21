i "Das erste Herbstwochenende wird sehr sommerlich", erklärt Wetter-Experte Marcus Wadsak. istock / "Heute" / "Heute"-Montage Meteorologe lässt aufhorchen "Bis in den Oktober" – Wadsak mit neuer Wetter-Prognose Nach einem kühlen Wochenstart dreht das Wetter wieder auf. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak kündigt Sonne und Temperaturen um 25 Grad an. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kurze Temperaturdämpfer ist offenbar bald wieder vorbei. Nach einem frischen Wochenstart kündigt ORF-Meteorologe Marcus Wadsak für das erste Herbstwochenende einen deutlichen Anstieg der Temperaturen an.

Seine Prognose bringt er auf Facebook gleich zu Beginn auf den Punkt: "Das erste Herbstwochenende wird sehr sommerlich;-)." Zunächst zeigt sich davon allerdings noch wenig. Nach Sonne und Temperaturen von bis zu 28 Grad am Vortag sei es aktuell um sieben Grad kühler.

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Mittwoch wird etwas milder

Auch am Dienstag soll es laut Wadsak noch frisch bleiben. Zum Herbstbeginn am Mittwoch steigen die Temperaturen dann wieder etwas an.

Die deutlich größere Wetter-Wende erwartet der Meteorologe allerdings am Wochenende. "Am Wochenende geht es dann aber steil bergauf - es wird super sonnig und warm - Temperaturen um 25 und warm bleibt es bis hinein in den Oktober", erklärt Wadsak auf Facebook.

Damit soll es nicht bei einem einzelnen warmen Wochenende bleiben. Laut Wadsak halten sich die warmen Temperaturen "bis in den Oktober hinein".

Die Prognose im Detail

Der Dienstag startet meist bewölkt, in den Voralpen fällt zeitweise etwas Regen und auf den Gipfeln anfangs sogar Schnee. Abseits der Berge ziehen nur vereinzelt leichte Schauer durch, im Tagesverlauf zeigt sich zumindest ab und zu die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind. Maximal werden 14 bis 20 Grad, Richtung Eisenwurzen stellenweise auch nur um 12 Grad erreicht.

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Am Mittwoch scheint zunächst häufig die Sonne, tagsüber bilden sich Quellwolken. Es bleibt aber trocken und weiterhin zumindest zeitweise sonnig. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

Der Donnerstag gestaltet sich wechselhaft mit Regenschauern, vor allem im Flachland lässt sich aber auch zwischendurch die Sonne blicken. In den Voralpen gehen die Schauer dagegen regional in anhaltenden Regen über. Der Wind frischt im Tagesverlauf neuerlich lebhaft aus West bis Nordwest auf, mit 15 bis 20 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft.

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Am Freitag halten sich anfangs kompakte Wolken, in den Voralpen fallen noch ein paar Tropfen. Im Tagesverlauf lässt sich aber überall zumindest zeitweise die Sonne blicken und die Schauerneigung ist nur mehr gering. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand auch lebhaft aus Nordwest. Maximal werden 14 bis 21 Grad erreicht.