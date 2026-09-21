i Ruhiger Wochenstart, ab Donnerstag wieder unbeständiger istock (Symbolbild) Die Prognose im Detail Wetter-Lage in Österreich stellt sich jetzt komplett um Nach einer Kaltfront strömt deutlich kühlere Luft nach Österreich. Ein Hoch bringt zunächst ruhiges Wetter, ab Donnerstag wird es wechselhafter. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Durchzug einer Kaltfront in der Nacht auf Montag stellt sich die Wetterlage in Österreich um. Von Nordwesten gelangt wesentlich frischere Luft ins Land, gleichzeitig schiebt sich aber laut Unwetterzentrale (uwz.at) ein Hoch vom Atlantik über Westeuropa in Richtung Mitteleuropa. Damit verläuft die erste Wochenhälfte trotz der kühleren Luft insgesamt recht ruhig und häufig freundlich. Erst am Donnerstag nimmt die Unsicherheit wieder zu: Ein Höhentief zieht von der Nordsee in Richtung Alpenraum und sorgt voraussichtlich für deutlich wechselhafteres Wetter.

Am Montag halten sich zunächst entlang der Alpennordseite dichte Wolken und gebietsweise fällt etwas Regen, abseits der Alpen und im Süden startet der Tag häufig freundlich. Im Tagesverlauf scheint zumindest zeitweise die Sonne, lediglich im Nordosten ziehen am Nachmittag wieder dichte Wolken durch und bringen gegen Abend einzelne Schauer. Bei lebhaftem bis kräftigem, im Süden regional föhnigem Nordwestwind liegen die Höchstwerte von Nord nach Süd zwischen 14 und 24 Grad.

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Der Dienstag startet im Norden und Osten bewölkt, in der nördlichen Obersteiermark sowie im Wald- und Mostviertel auch gebietsweise mit Regen. In den restlichen Landesteilen bleibt es meist trocken, vor allem im Westen und Süden scheint häufig die Sonne. Besonders am Alpenostrand weht lebhafter Nordwestwind, in den prädestinierten Tälern im Süden ist es anfangs noch leicht föhnig. Je nach Sonne werden maximal 12 bis 21 Grad erreicht.

Prognose der Höchsttemperaturen am Dienstag UBIMET

Am Mittwoch halten sich anfangs gebietsweise hochnebelartige Restwolken, besonders entlang der Flüsse und Seen auch Nebelfelder. Im Laufe des Vormittags setzt sich häufig die Sonne durch, im Nordosten bilden sich Quellwolken. Die Schauerneigung bleibt aber gering und auch dort scheint zumindest zeitweise die Sonne. Bei nachlassendem Wind aus nördlichen Richtungen liegen die Höchstwerte zwischen 15 und 23 Grad.

Am Donnerstag ändert sich der Wettercharakter wieder. Im Osten und Süden beginnt der Tag noch trocken und abseits lokaler Nebelfelder sonnig, von Westen her breiten sich aber bereits am Vormittag dichte Wolken mit Regenschauern auf weite Landesteile aus. Entlang der Nordalpen gehen die Schauer gebietsweise in anhaltenden Regen über, am ehesten trocken mit sonnigen Auflockerungen bleibt es im östlichen Flachland. Im Donauraum und am Bodensee frischt lebhafter Westwind auf. Meist werden 17 bis 23 Grad, an den Nordalpen stellenweise aber kaum 15 Grad erreicht.

Mittlerer Höchstwert für einen 24. September UBIMET

Am Freitag zeigt sich der Norden Österreichs zunächst noch recht bewölkt, besonders in der ersten Tageshälfte fällt entlang der östlichen Alpennordseite noch etwas Regen. Im Tagesverlauf setzt dort eine Wetterbesserung ein, während im Süden und Westen die Sonne schon häufiger zum Vorschein kommt. Die Temperaturen ändern sich kaum und liegen zwischen etwa 15 Grad im Wald- und Mühlviertel und bis zu 23 Grad in Vorarlberg und im Tiroler Oberland.

Die Bilder des Tages i ?

Unterm Strich bringt die Woche also zunächst eine deutlich frischere, aber überwiegend ruhige Nordwestlage. Der Mittwoch dürfte vielerorts der freundlichste Tag werden, ehe das Höhentief ab Donnerstag wieder mehr Wolken und Regen ins Spiel bringt.