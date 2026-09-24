i Blick von der UBIMET-Zentrale in der Donaustadt nach Südwesten: Gewitter ziehen auf foto-webcam.eu Front im Anmarsch Kräftige Schauer und Gewitter rollen jetzt auf Wien zu Am Donnerstag wird es in Wien und Niederösterreich nass. Am Abend ziehen teils kräftige Schauer und Gewitter auf. Die Prognose im Detail. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 06:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag erreicht eine Kaltfront den östlichen Alpenraum, zudem verlagert sich auch ein Höhentief von Deutschland kommend in Richtung Balkanhalbinsel. Somit setzen sich auch in Österreich vorübergehend wieder unbeständige Wetterverhältnisse durch.

Für Niederösterreich und Wien bedeutet das: Es wird nass! "Donnerstagabend ziehen vom Norden teils kräftige Schauer und Gewitter über Niederösterreich und Wien hinweg", informiert Clemens Grohs von Kachelmannwetter dazu.

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Ab Freitag baut sich jedoch erneut ein kräftiges Hoch auf, das sich über das Wochenende hält und nicht nur für ruhiges, sondern auch für spätsommerliches Wetter sorgt.

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Die UBIMET-Prognose im Detail

Der Donnerstag beginnt laut Meteorologe Christoph Matella noch weitgehend trocken und im Süden abseits lokaler Nebelfelder sonnig. Von Norden her breiten sich aber allmählich dichte Wolken mit Schauern auf weite Landesteile aus. Vereinzelt sind auch Gewitter zu erwarten, besonders vom Wald- und Weinviertel bis ins Nordburgenland. Am ehesten trocken bleibt es im äußersten Westen und Südwesten. Im Tagesverlauf frischt lebhafter Westwind auf. Von Nord nach Süd werden 15 bis 22 Grad erreicht.

Am Freitag halten sich im Norden und Nordosten kompakte Wolken, entlang der Nordalpen fällt in der Früh noch etwas Regen. Von Vorarlberg bis Kärnten scheint nach Frühnebelauflösung häufig die Sonne, am längsten trüb bleibt es vom Waldviertel bis ins Nordburgenland. Aber auch dort ist die Schauerneigung sehr gering. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand anfangs auch lebhaft aus Nordwest. Maximal 14 bis 21 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag beginnt in den Niederungen mit einigen Nebelfeldern, die sich etwa im Bereich der Seen von Oberösterreich und Salzburg stellenweise bis in den Vormittag hinein halten. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint verbreitet die Sonne, höchstens ein paar harmlose Wolken zeigen sich am Himmel