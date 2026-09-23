i "Heute beginnt der Herbst", erklärt ORF-Meteorologe Marcus Wadsak. istock / Heute / "Heute"-Montage Meteorologe klärt auf "7 Tage kürzer" – Wadsak verrät besonderes Phänomen ORF-Meteorologe Marcus Wadsak erklärt den Sommer für beendet. Zum Herbstbeginn hat der Wetter-Experte auch einen überraschenden Fakt parat. Von Newsdesk Heute 23.09.2026, 13:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ORF-Meteorologe Marcus Wadsak ist die Sache klar: Der Sommer ist vorbei. Auf Facebook meldet sich der Wetter-Experte zum Beginn der neuen Jahreszeit und erklärt, was sich dabei astronomisch abspielt.

Das Facebook-Posting von Wadsak startet dabei mit einer unmissverständlichen Ansage: "Sommerschluss!"

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Tag und Nacht gleich lang

Mit dem Herbstbeginn kommt es zur Tag-und-Nacht-Gleiche. Wadsak beschreibt das auf Facebook so: "Heute beginnt der Herbst. Die Sonne leuchtet unsere Erde komplett aus, vom Nordpol bis zum Südpol. Tag und Nacht sind gleich lang."

Doch der Meteorologe hat noch eine weitere Besonderheit parat. Die beiden bevorstehenden Jahreszeiten dauern zusammen weniger lang als Frühling und Sommer. "Übrigens sind Herbst und Winter 7 Tage kürzer als Frühling und Sommer", erklärt Wadsak.

Die Wetter-Prognose

Am Mittwoch scheint zunächst häufig die Sonne, tagsüber bilden sich Quellwolken. Es bleibt aber trocken und weiterhin zumindest zeitweise sonnig. Bei nachlassendem Nordwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 16 und 22 Grad.

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Der Donnerstag gestaltet sich wechselhaft mit Regenschauern, vor allem im Flachland lässt sich aber auch zwischendurch die Sonne blicken. In den Voralpen gehen die Schauer dagegen regional in anhaltenden Regen über. Der Wind frischt im Tagesverlauf neuerlich lebhaft aus West bis Nordwest auf, mit 15 bis 20 Grad bleiben die Temperaturen gedämpft.

24 Grad am Wochenende

Am Freitag halten sich anfangs kompakte Wolken, in den Voralpen fallen noch ein paar Tropfen. Im Tagesverlauf lässt sich aber überall zumindest zeitweise die Sonne blicken und die Schauerneigung ist nur mehr gering. Der Wind weht mäßig, am Alpenostrand anfangs auch noch lebhaft aus Nordwest. Maximal werden 14 bis 20 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag hat sonniges Spätsommerwetter zu bieten, allfällige Nebelfelder lösen sich rasch auf. Tagsüber zeigen sich höchstens vorübergehend ein paar harmlose Wolken am Himmel. Bei nur schwachem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad.