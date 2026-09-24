i Orange Sonnenschirme auf der Terrasse der Hochzelleralm oberhalb von Zell am See mit Blick auf die Leonganger Steinberge im Pinzgau in Salzburg, Österreich. IMAGO/Zoonar Trifft auch Österreich "Extrem warm" – neuer Hitzedom rollt auf Europa zu Der Sommer gibt nicht auf: Ende September baut sich über Europa ein mächtiges Hoch auf – auch Österreich rückt in den Fokus. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 10:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst ist da, doch die Wetterkarten zeigen noch einmal eine ungewöhnlich warme Entwicklung. Über Europa baut sich zum Monatsende ein kräftiger Hitzedom auf. Gemeint ist damit nicht ein kurzer warmer Tag, sondern eine stabile Wetterlage, die sich bis in die ersten Oktobertage ziehen kann. Dabei schiebt ein starkes Hoch warme Luft aus dem Mittelmeerraum und Nordafrika weit nach Norden.

Die Folge: In weiten Teilen West-, Mittel- und Nordeuropas sollen die Temperaturen deutlich über dem langjährigen Schnitt liegen. In höheren Luftschichten werden örtlich Abweichungen von 8 bis 12 Grad erwartet.

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Die wärmste Luft soll sich ab dem Wochenende von Frankreich über Benelux und Deutschland weiter nach Nordosten ausbreiten. In Deutschland werden demnach verbreitet mittlere bis hohe 20er erwartet, stellenweise Werte nahe 30 Grad.

"Das ist extrem warm für Ende September oder Anfang Oktober", heißt es in der Analyse von Severe Weather Europe.

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Auch südlich von Österreich bleibt es auffällig warm. Für Norditalien und Teile des Balkans werden Werte um 28 bis 30 Grad genannt.

Konkrete Werte unsere Alpenrepublik werden zwar nicht genannt, Österreich liegt damit jedoch zwischen mehreren Regionen, in denen die Spätsommerwärme noch einmal kräftig zurückkommen soll.

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Auslöser ist ein sogenanntes Dipol-Muster: Über dem Nordatlantik liegt ein kräftiges Tief, während sich über Europa ein stabiles Hoch aufbaut. Dazwischen wird sehr warme Luft nach Norden gelenkt. Unter dem Hoch sinkt die Luft ab, Wolken werden unterdrückt, die Luft erwärmt sich weiter.

Der Hitzedom wirkt dabei wie ein Deckel. Warme Luft bleibt unter dem Hoch gefangen, die Wetterlage kann sich über mehrere Tage halten. Atlantische Störungen werden weit nach Westen gedrängt, über großen Teilen des Kontinents bleibt es dadurch stabiler und trockener.

Für Mitteleuropa bedeutet das: Der Herbst startet nicht überall kühl und wechselhaft, sondern in vielen Regionen noch einmal spätsommerlich.