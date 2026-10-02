i In der Nacht auf Freitag erreicht eine Kaltfront in abgeschwächter Form den äußersten Westen des Landes. APA-Images / Georg Kukuvec (Archivbild) "Einige Regenschauer" Neue Prognose ändert Wetter in Österreich komplett Eine abgeschwächte Kaltfront erreicht den Westen Österreichs. Im Osten bleibt es hingegen sonnig und deutlich zu warm. Die Prognose im Detail. Von André Wilding 02.10.2026, 07:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Kaltfront in abgeschwächter Form erreicht laut Unwetterzentrale (uwz.at) in der Nacht auf Freitag den äußersten Westen des Landes. Am Freitag kommt die Kaltfront kaum ostwärts voran und löst sich in weiterer Folge auf. In der Osthälfte setzt sich somit unter Hochdruckeinfluss weiterhin sonniges und für die Jahreszeit oft deutlich zu warmes Wetter durch. Auch am Wochenende bleibt es unter Hochdruckeinfluss häufig ruhig und freundlich, nur im Westen bleibt es leicht unbeständig.

Bis zu 25 Grad

Der Freitag startet im Westen häufig trüb und vor allem in Vorarlberg und besonders im westlichen Bergland gehen bis zum Nachmittag einige Regenschauer nieder. Im westlichen Donauraum zieht es nach einem oft noch sonnig aufgelockerten Start im Tagesverlauf zu, meist bleibt es aber trocken. In der Osthälfte scheint hingegen bei nur wenigen Wolken weiterhin häufig die Sonne. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind steigen die Temperaturen auf 21 bis 25 Grad.

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Am Samstag scheint im Osten und Süden bei ausgedehnten, aber harmlosen Schleierwolken häufig die Sonne. Im nördlichen Alpenvorland halten sich einige Hochnebelfelder, ganz im Westen überwiegen die Wolken und dort gehen am Nachmittag einzelne Schauer nieder. Zeitweise weht mäßiger Südostwind bei maximal 21 bis 25 Grad.

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Freundlicher Sonne-Wolken-Mix

Am Sonntag setzt sich die Zweiteilung fort, von Vorarlberg bis Oberösterreich überwiegen die Wolken und besonders entlang der Nordalpen gehen einzelne Schauer nieder. Im Osten und Süden stellt sich nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, gegen Abend steigt die Schauerneigung aber im Donauraum und am späten Abend im Osten etwas an. Zuvor weht nur schwacher Wind und die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Montag verläuft überwiegend bewölkt und wechselhaft mit einigen Regenschauern, am häufigsten regnet es entlang der Voralpen. Im östlichen Flachland und am Alpenostrand zeigt sich zwischendurch die Sonne. Der Wind weht mäßig und dreht auf West bis Nordwest. Maximal werden 17 bis 22 Grad erreicht.