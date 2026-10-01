i Österreich steht wohl bald ein Temperatursturz bevor. APA-Images / Willfried Gredler-Oxenbauer "Erst um den..." Meteorologe nennt jetzt Termin für Wetter-Sturz Der Oktober startet in Österreich noch spätsommerlich. Laut Ö3-Experte Sigi Fink steht aber schon bald ein Wetterumschwung mit Regen bevor. Von André Wilding 01.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonne und spätsommerliche Temperaturen bestimmen zum Start in den Oktober noch in weiten Teilen Österreichs das Wetter. Doch diese Phase hält nicht dauerhaft an. Ö3-Experte Sigi Fink erwartet um den 10. Oktober einen deutlichen Wetterumschwung.

"Wetterumstellung? Vorerst nicht, erst um den 8. -10. Oktober herum tut sich was grundlegenderes, aber selbst da sind Fragen offen, wie: Tropft das Tief ab, wird es ein richtiger Wintereinbruch bis in höhere Täler, wird es verbreitet kräftig regnen oder nur wenige Schauer geben. Entsteht ein Genuatief?", erklärt Fink auf seiner Facebook-Seite.

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Wolken und Gewitter im Westen

Zunächst bleibt es im Großteil des Landes spätsommerlich. Eine Ausnahme bildet der äußerste Westen. Dort muss mit Wolken und einzelnen Gewittern gerechnet werden.

Wie Fink erklärt, lösen sich die Wolken allerdings rasch wieder auf. Flächendeckender Regen ist damit vorerst nicht zu erwarten.

September brachte wieder Regen

Hinter Österreich liegt eine außergewöhnlich lange hochsommerliche Phase, die im September zu Ende gegangen ist. Das geht aus der vorläufigen Monatsbilanz der Geosphere Austria hervor.

Selbst im September kletterten die Temperaturen noch deutlich über 30 Grad. Gleichzeitig brachte der Monat nach dem trockenen Sommer nahezu flächendeckend Niederschläge.

Die Wetter-Prognose

Am Donnerstag scheint verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken durch, es bleibt aber trocken und häufig freundlich. Der Wind weht mäßig, vom Marchfeld bis ins Waldviertel auch lebhaft aus Ost bis Südost. Maximal werden 22 bis 27 Grad erreicht.

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Am Freitag halten sich anfangs noch ein paar Wolken entlang der Alpen, die aber am Vormittag rasch auflockern. Abseits davon überwiegt über weite Teile des Tages der Sonnenschein und nur ein paar harmlose Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag zeigt sich von seiner spätsommerlichen Seite. Von Beginn an scheint verbreitet die Sonne, nur in den Voralpen halten sich lokal noch Frühnebelfelder. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Mix aus viel Sonnenschein und nur dünnen Schleierwolken ein. Dazu weht mäßiger Südostwind bei maximal 21 bis 25 Grad.