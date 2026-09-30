i Am Donnerstag sowie am Freitag streift eine schwache Kaltfront den äußersten Westen des Landes istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Kaltfront nimmt jetzt direkt Kurs auf Österreich Zur Wochenmitte bleibt es meist sonnig und spätsommerlich warm. Erst Donnerstag und Freitag streift eine schwache Kaltfront den äußersten Westen. Von André Wilding 30.09.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zur Wochenmitte bleibt das Wetter laut Unwetterzentrale (uwz.at) in weiten Teilen Mitteleuropas unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss ruhig und meist sonnig. Aus Südwesten gelangen weiterhin sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch liegen die Höchstwerte teils deutlich über dem langjährigen Mittel, regional wird es spätsommerlich warm. Am Donnerstag sowie am Freitag streift eine schwache Kaltfront den äußersten Westen des Landes, sonst dominiert weiterhin Hochdruckeinfluss.

26 Grad am Donnerstag

Der Mittwoch hat nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder am Vormittag häufig strahlenden Sonnenschein zu bieten. Nur von Osttirol und Oberkärnten bis ins Obere Murtal halten sich zähe, hochnebelartige Wolken. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

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Am Donnerstag scheint vor allem in der Osthälfte nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne. Im Südwesten können sich gebietsweise wieder hochnebelartige Wolken halten, in Vorarlberg und Tirol ziehen von Westen her allmählich kompakte Wolken auf. Ab dem Nachmittag ziehen dort einzelne Schauer durch. Im Osten weht weiterhin lebhafter Südostwind. Maximal werden 22 bis 26 Grad erreicht.

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Strahlender Sonnenschein

Der Freitag startet von Vorarlberg bis ins Salzkammergut mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Weiter östlich und südlich überwiegt abseits harmloser Schleierwolken der Sonnenschein. Tagsüber lockern die Wolken entlang der Nordalpen auf. Lediglich von Vorarlberg bis zum Kaiserwinkel dominieren weiterhin die Wolken und am Nachmittag steigt die Schauerneigung erneut an. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag zeigt sich von seiner spätsommerlichen Seite. Von Beginn an scheint verbreitet die Sonne, nur in den Voralpen halten sich lokal noch Frühnebelfelder. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Mix aus viel Sonnenschein und nur dünnen Schleierwolken ein. Dazu weht mäßiger Südostwind bei maximal 21 bis 25 Grad.