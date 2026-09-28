i Die Temperaturen steigen am Montag auf spätsommerliche 21 bis 25 Grad. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER (Symbolbild) Die Prognose im Detail "Noch sehr unsicher" – Wetter-Experte lässt aufhorchen Ein kräftiges Hoch bringt in der neuen Woche viel Sonne und ungewöhnlich warme Luft. Eine mögliche Kaltfront ist frühestens zum Wochenende in Sicht. Von André Wilding 28.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der neuen Woche setzt sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) in weiten Teilen Mitteleuropas unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss ruhiges und meist sonniges Wetter durch. Aus Südwesten gelangen zudem sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch liegen die Höchstwerte teils deutlich über dem langjährigen Mittel, regional wird es noch einmal spätsommerlich warm.

Etwas Abwechslung in Form einer Kaltfront aus Westen ist frühestens zum kommenden Wochenende hin in Sicht. "Ob uns diese aber wirklich erreicht, ist allerdings noch sehr unsicher", erklärt Wetter-Experte Roland Reiter.

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25 Grad am Montag

Der Montag beginnt in den Niederungen mit lokalen Frühnebelfeldern, die sich am Vormittag weitgehend auflösen. Tagsüber scheint häufig die Sonne, im Norden ziehen ein paar Wolken durch und ab Mittag bilden sich von der Silvretta entlang des Alpenhauptkamms bis nach Osttirol Quellwolken. Die Schauerneigung ist aber weiterhin sehr gering. Die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 21 bis 25 Grad.

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne, lediglich im Süden halten sich stellenweise hochnebelartige Wolken. Am Nachmittag und Abend ziehen einige Schleierwolken oder aufgelockerte Wolkenfelder durch, der Tag geht aber allgemein freundlich und trocken zu Ende. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, im Donauraum und im östlichen Flachland auch lebhaft aus Ost bis Südost. Mit 20 bis 25 Grad bleibt es spätsommerlich warm.

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Sonne-Wolken-Mix

Der Mittwoch startet mit einzelnen Frühnebelfeldern und von Osttirol über Kärnten bis ins Obere Murtal auch mit hochnebelartigen Wolken, meist aber sonnig. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, es bleibt weiterhin trocken. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Donnerstag scheint nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken durch, es bleibt aber trocken und häufig freundlich. Der Wind weht mäßig, vom Marchfeld bis ins Waldviertel auch lebhaft aus Ost bis Südost. Maximal werden 21 bis 25 Grad erreicht.