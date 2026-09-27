i Die Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 20 und 24 Grad. APA-Images / APA / HERBERT NEUBAUER (Symbolbild) "Bis weit in die neue Woche" Meteorologe überrascht mit Wetter-Prognose alle Ein kräftiges Hoch bringt bis weit in die neue Woche viel Sonne und ungewöhnlich warme Luft. Eine Kaltfront ist frühestens am Wochenende in Sicht. Von André Wilding 27.09.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis weit in die neue Woche hinein setzt sich in weiten Teilen Mitteleuropas unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss ruhiges und meist sonniges Wetter durch. Aus Südwesten gelangen laut Unwetterzentrale (uwz.at) zudem sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch liegen die Höchstwerte teils deutlich über dem langjährigen Mittel, regional wird es noch einmal spätsommerlich warm. Etwas Abwechslung in Form einer Kaltfront ist laut Wetter-Experte Martin Templin frühestens zum kommenden Wochenende hin in Sicht.

Sonnenschein dominiert

Am Sonntag dominiert der Sonnenschein, lokale Nebelfelder in den Tal- und Beckenlagen lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Im Nordosten ziehen harmlose Schleierwolken durch, entlang des Tiroler Alpenhauptkamms zeigen sich am Nachmittag ein paar harmlose Quellwolken. Im Nordosten frischt der Südostwind zeitweise mäßig bis lebhaft auf, meist spielt der Wind aber keine Rolle. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.

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Der Montag beginnt in den Niederungen mit lokalen Frühnebelfeldern, die sich am Vormittag weitgehend auflösen. Tagsüber scheint häufig die Sonne, im Norden ziehen ein paar Wolken durch und ab Mittag bilden sich von der Silvretta entlang des Alpenhauptkamms bis nach Osttirol Quellwolken. Die Schauerneigung ist aber weiterhin sehr gering. Die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 21 bis 25 Grad.

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Spätsommerlich warm

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne, lediglich im Süden halten sich stellenweise hochnebelartige Wolken. Am Nachmittag und Abend ziehen einige Schleierwolken oder aufgelockerte Wolkenfelder durch, der Tag geht aber allgemein freundlich und trocken zu Ende. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, im Donauraum und im östlichen Flachland auch lebhaft aus Ost bis Südost. Mit 20 bis 25 Grad bleibt es spätsommerlich warm.

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Auch der Mittwoch zeigt sich von seiner häufig sonnigen Seite, ein paar durchziehende Wolkenfelder bleiben harmlos. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.