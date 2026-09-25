i Die Hitze hält sich 2026 äußerst hartnäckig in Österreich. iStock / Getty Images / Volha Zhdanko Bis zu 28 Grad Wetter überrascht alle – Plötzlich wird es wieder heiß Nach frischen Morgenstunden wartet auf Österreich ein sommerliches Wochenende. In einigen Regionen sind gar Temperaturen knapp unter 30 Grad möglich. Von Newsdesk Heute 25.09.2026, 16:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst legt in Österreich eine Pause ein. Nach den ersten kühlen Nächten der neuen Jahreszeit dürfen sich viele Menschen in den kommenden Tagen auf Sonne und spätsommerliche Temperaturen freuen. Am Wochenende setzt sich der Hochdruckeinfluss durch, und auch zu Beginn der neuen Woche bleibt es überwiegend sonnig. Besonders am Montag können die Temperaturen örtlich auf bis zu 28 Grad steigen.

Ganz verschwunden ist der Herbst allerdings nicht. Vor allem in den frühen Morgenstunden bleibt es frisch. In höheren Alpentälern und stellenweise im Waldviertel kann es sogar leichten Frost geben. Tagsüber sorgt die kräftige Sonneneinstrahlung dann für einen deutlichen Temperaturanstieg.

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Samstag bringt viel Sonne und bis zu 25 Grad

Am Samstag, dem 26. September, zeigt sich das Wetter in Österreich überwiegend freundlich. Nach der Auflösung örtlicher Nebelfelder setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf etwa 16 bis 25 Grad. In den Bergen können sich im Tagesverlauf einzelne Quellwolken bilden, größere Regenmengen sind nach der vorliegenden Prognose nicht zu erwarten.

Auch am Sonntag bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 2 und 11 Grad, in einzelnen Regionen ist erneut leichter Frost möglich. Im Laufe des Tages wird es deutlich milder: Die Höchstwerte erreichen 19 bis 26 Grad. Vor allem im Osten und Süden können sich die Menschen auf längere sonnige Phasen freuen.

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Montag wird es noch einmal richtig warm

Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das spätsommerliche Wetter fort. Am Montag, dem 28. September, sind laut GeoSphere Austria Frühtemperaturen zwischen 4 und 14 Grad zu erwarten. Tagsüber steigen die Werte auf 22 bis 28 Grad. Damit könnte es in einigen Landesteilen noch einmal richtig warm werden.

Der Hochdruckeinfluss bleibt dabei bestimmend. In der Früh können sich örtlich Nebelfelder bilden, die sich im Tagesverlauf aber meist auflösen. Danach scheint verbreitet die Sonne, nur vereinzelt ziehen dünne Wolken durch. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen bis südlichen Richtungen.

Die Bilder des Tages i ?

Herbstliche Nächte trotz warmer Tage

Der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht macht sich derzeit besonders bemerkbar. Während die Sonne tagsüber noch für angenehme Wärme sorgt, kühlt es in der Nacht bereits deutlich ab. In höher gelegenen Tälern Kärntens und Osttirols wurden für Mittwoch Frühwerte bis minus 3 Grad prognostiziert. Auch in anderen höher gelegenen Tälern und stellenweise im Waldviertel kann es zu Frost kommen.

Und in den Bergen? Wer in den frühen Morgenstunden unterwegs ist, sollte sich daher weiterhin warm anziehen. Für Ausflüge am Nachmittag bietet sich hingegen leichte Herbstkleidung an. Die Prognosen für die kommenden Tage zeigen damit einen deutlichen Kontrast zwischen den kühlen Morgenstunden und den ungewöhnlich milden Nachmittagen.