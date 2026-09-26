i Ein Hochdruckgebiet sorgt am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche für überwiegend freundliches Wetter. HEUTE Ungewöhnlich warme Luft Hitzedom quer über Europa, Österreich kratzt an 30 Grad Ein kräftiges Hoch bringt weiten Teilen Europas ungewöhnlich warme Luft. Auf der Iberischen Halbinsel sind 40 Grad möglich, in Österreich bis 30 Grad. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 18:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einem teils frischen Start in den Tag dürfen sich die Menschen in Österreich auf mehrere sonnige und milde Tage einstellen. Ein Hochdruckgebiet sorgt am Wochenende und zu Beginn der neuen Woche für überwiegend freundliches Wetter. Besonders am Nachmittag klettern die Temperaturen deutlich nach oben. Am Dienstag sind laut Prognose von GeoSphere Austria sogar bis zu 28 Grad möglich.

Am Sonntag zeigt sich die Sonne in vielen Regionen bereits häufig. Nach örtlich kühlen Morgenstunden wird es tagsüber angenehm mild. Auch am Montag bleibt der Hochdruckeinfluss bestehen: Wolken spielen meist nur eine Nebenrolle, Regen ist nach derzeitigem Stand kaum ein Thema. In den Tälern und im Osten kann es am Nachmittag bereits spätsommerlich warm werden.

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Dienstag bringt die höchsten Temperaturen

Am Dienstag setzt sich das sonnige und milde Wetter fort. Die Frühtemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 3 und 15 Grad. Tagsüber werden 22 bis 28 Grad erreicht. Damit bleibt es für Ende September ungewöhnlich warm. Im Donauraum kann der Ostwind zeitweise lebhaft auffrischen, sonst weht der Wind meist schwach bis mäßig aus Ost bis Süd.

Die deutlichen Temperaturunterschiede zwischen Morgen und Nachmittag machen sich vor allem in den Frühstunden bemerkbar. Wer früh unterwegs ist, sollte daher weiterhin eine wärmere Schicht einplanen. Im Tagesverlauf wird es vielerorts deutlich angenehmer.

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Wie lange hält der Hitzedom?

Bis Dienstag deutet die Prognose auf eine stabile, trockene Wetterphase hin. Für die Tage danach ist die Entwicklung noch unsicherer. Ob das spätsommerliche Wetter auch zum Monatswechsel anhält oder eine Wetteränderung bevorsteht, lässt sich derzeit noch nicht verlässlich sagen. Regional können sich die Bedingungen zudem unterscheiden.

Der Hitzedom macht sich nicht nur in Österreich bemerkbar. Über weiten Teilen Europas baut sich eine kräftige Hochdrucklage auf, die warme Luft aus Nordafrika und dem Mittelmeerraum nach Norden lenkt. Besonders auf der Iberischen Halbinsel könnte es noch einmal hochsommerlich werden: In Spanien und Portugal sind örtlich bis zu 40 Grad möglich.

Die Bilder des Tages i ?

Auch Südfrankreich dürfte mit Spitzenwerten um 36 Grad von der Wärme erfasst werden. In Mitteleuropa werden zum Wochenstart verbreitet 27 bis 30 Grad erwartet.