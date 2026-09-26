i "Der Himmel blau und für mich nix zu tun", verrät Wetter-Experte Marcus Wadsak. istock (Symbolbild) / Facebook, Marcus Wadsak / "Heute"-Montage "Für mich nix zu tun" Wadsak sorgt bei Wetter-Prognose für Lacher ORF-Meteorologe Marcus Wadsak hat sonnige Aussichten! In Österreich wird es jetzt nämlich wieder fast sommerlich warm - und das bis Ende September. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 14:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der September zeigt sich zum Abschluss noch einmal von seiner sonnigen Seite. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak blickt in einem Facebook-Video auf das Wochenende und die kommenden Tage.

Am Samstag kann es zunächst noch frisch sein. Stellenweise ist auch Nebel möglich. Vereinzelt gab es laut Wadsak sogar leichten Frost. Im Laufe des Tages ändert sich das Wetter deutlich. "Das Wochenende ist sonnig", fasst Wadsak die Aussichten zusammen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Bis Ende September"

Vor allem die Temperaturen am Nachmittag können sich sehen lassen. "Da gab’s sogar ganz vereinzelt leichten Frost, aber der Nachmittag wird fast schon wieder sommerlich warm und dieses Wetter begleitet uns jetzt bis Ende September. Wow", erklärt Wadsak.

Damit bleibt die freundliche Wetterlage laut dem Meteorologen auch über das Wochenende hinaus erhalten. Bei den sonnigen Aussichten nimmt es der Wetter-Experte am Ende seines Videos mit Humor: "Der Himmel blau und für mich nix zu tun. Schönes Wochenende."

Sonnenschein und fast sommerliche Wärme begleiten uns laut ORF-Meteorologe Marcus Wadsak also bis Ende September.

Die Prognose im Detail

Am Sonntag dominiert der Sonnenschein, lokale Nebelfelder in den Niederungen lösen sich am frühen Vormittag auf. Vom Wald- und Weinviertel ausgehend ziehen im Tagesverlauf ein paar Wolken durch, welche aber harmlos bleiben. Ab Mittag frischt der Ost- bis Südostwind gebietsweise lebhaft auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Der Montag beginnt in den Niederungen mit lokalen Frühnebelfeldern, die sich rasch auflösen. Tagsüber scheint häufig die Sonne, nur ein paar Schleierwolken ziehen durch. Diese bleiben jedoch harmlos und trüben den freundlichen Eindruck kaum. Im Donauraum und im Osten weht mäßiger Ost- bis Südostwind. Die Temperaturen steigen auf spätsommerliche 21 bis 25 Grad.

Bis zu 25 Grad

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne. Am Nachmittag und Abend ziehen dünne Schleierwolken oder aufgelockerte Wolkenfelder durch, der Tag geht aber allgemein freundlich und trocken zu Ende. Der Wind weht mäßig, vereinzelt auch lebhaft aus Ost bis Südost. Mit 20 bis 25 Grad bleibt es spätsommerlich warm.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der Mittwoch zeigt sich von seiner häufig sonnigen Seite, ein paar durchziehende Wolkenfelder bleiben harmlos. Bei schwachem bis mäßigem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.