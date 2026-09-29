i Marcus Wadsak ordnet die aktuellen Temperaturen ein. Facebook/ Marcus Wadsak (KI-generiert) "Nicht der letzte" 27 Grad! Wadsak lässt jetzt mit Ansage aufhorchen Der goldene Herbst legt noch einmal ordentlich nach. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak meldet bis zu 27 Grad und einen neuen Wetter-Rekord. Von Michael Rauhofer-Redl 29.09.2026, 19:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst zeigt sich derzeit von seiner besonders warmen Seite. Viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad sorgen in Österreich noch einmal für beinahe sommerliche Verhältnisse. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak macht auf Facebook deutlich, wie außergewöhnlich das ist.

"Der Herbst bleibt golden"

"Sonnenschein und Temperaturen bis 27 Grad, der Herbst, der bleibt golden", erklärt Wadsak in einem Video. Dabei werden auch die für die Jahreszeit ungewöhnlich hohen Temperaturen statistisch bemerkbar.

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"Ab 25 Grad sprechen wir in der Meteorologie von einem Sommertag", erklärt der Wetter-Experte. Davon gab es heuer bereits außergewöhnlich viele.

114. Sommertag in Bad Vöslau

In Bad Vöslau wird laut Wadsak am Dienstag bereits der 114. Sommertag des Jahres verzeichnet. Auch Innsbruck kommt auf eine beeindruckende Zahl: "In Innsbruck ist es der 105. Sommertag in diesem Jahr."

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Damit fällt in Tirol sogar ein historischer Rekord. "In der rund 150 Jahre langen Messgeschichte von Innsbruck gab es noch nie ein Jahr mit so vielen Sommertagen", so Wadsak. Die sommerlichen Temperaturen sind offenbar noch nicht endgültig vorbei. Wadsak kündigt an: "Das wird heute nicht der letzte gewesen sein."