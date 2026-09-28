i In der Nacht kühlt es bereits deutlich ab, am Nachmittag wird es aber noch sommerlich warm. Getty Images/iStockphoto Außergewöhnlich warm Hitzedom bringt jetzt bis zu 27 Grad nach Österreich Der Spätsommer gibt noch einmal kräftig Gas: Bis Mittwoch steigen die Temperaturen auf 27 Grad. Am Donnerstag nähert sich eine Kaltfront. Von Newsdesk Heute 28.09.2026, 20:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Herbst muss in Österreich vorerst noch warten. Auch am Dienstag bleibt das Wetter unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss überwiegend ruhig und sonnig. Gleichzeitig gelangen aus Südwesten sehr warme Luftmassen in den Alpenraum.

Damit liegen die Temperaturen regional deutlich über dem langjährigen Mittel. Mit Höchstwerten von bis zu 27 Grad wird es vielerorts noch einmal "spätsommerlich warm".

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Am Donnerstag streift eine Kaltfront aus Westen den äußersten Westen des Landes, bringt dort aber nur ein paar kompakte Wolkenfelder.

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Die Nacht auf Dienstag verläuft ruhig und in den frühen Morgenstunden bildet sich stellenweise etwas Nebel oder Hochnebel.

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne, lediglich im Süden halten sich stellenweise hochnebelartige Wolken. Am Nachmittag und Abend ziehen einige Schleierwolken oder aufgelockerte Wolkenfelder durch, der Tag geht aber allgemein freundlich und trocken zu Ende. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, im Donauraum und im östlichen Flachland auch lebhaft aus Ost bis Südost. Mit 20 bis 27 Grad bleibt es spätsommerlich warm.

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Der Mittwoch startet mit einzelnen Frühnebelfeldern und von Osttirol über Kärnten bis ins Obere Murtal auch mit hochnebelartigen Wolken, meist aber sonnig. Tagsüber stellt sich im Westen und Südwesten ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, sonst bleibt es strahlend sonnig. Bei schwachem bis mäßigem im Osten auch lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 27 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Am Donnerstag scheint vor allem im Osten und Südosten weiterhin häufig die Sonne, ein paar Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag auf. An der Alpennordseite ziehen von Westen her allmählich Wolken auf und gegen Abend setzt im äußersten Westen leichter Regen ein. Zuvor sind im westlichen Bergland schon einzelne Schauer möglich. Im Osten weht weiterhin lebhafter Südostwind. Maximal werden noch 20 bis 26 Grad erreicht.