i Am Donnerstag streift eine Kaltfront aus Westen den äußersten Westen des Landes. rpeters86, istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Kälte-Keule steuert jetzt direkt auf Österreich zu Am Dienstag bleibt es in weiten Teilen sonnig und spätsommerlich warm. Erst am Donnerstag streift eine Kaltfront den äußersten Westen Österreichs. Von André Wilding 29.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wetter bleibt auch am Dienstag in weiten Teilen Mitteleuropas unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss ruhig und meist sonnig. Aus Südwesten gelangen laut Unwetterzentrale (uwz.at) zudem sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch liegen die Höchstwerte teils deutlich über dem langjährigen Mittel, regional wird es noch einmal spätsommerlich warm. Am Donnerstag streift eine Kaltfront aus Westen den äußersten Westen des Landes, bringt dort aber nur ein paar kompakte Wolkenfelder.

Spätsommerlich warm

Am Dienstag scheint nach Auflösung lokaler Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne, lediglich im Süden halten sich stellenweise hochnebelartige Wolken. Am Nachmittag und Abend ziehen einige Schleierwolken oder aufgelockerte Wolkenfelder durch, der Tag geht aber allgemein freundlich und trocken zu Ende. Der Wind weht meist nur schwach bis mäßig, im Donauraum und im östlichen Flachland auch lebhaft aus Ost bis Südost. Mit 20 bis 25 Grad bleibt es spätsommerlich warm.

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Der Mittwoch startet mit einzelnen Frühnebelfeldern und von Osttirol über Kärnten bis ins Obere Murtal auch mit hochnebelartigen Wolken, meist aber sonnig. Tagsüber stellt sich im Westen und Südwesten ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix ein, sonst bleibt es strahlend sonnig. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

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Harmlose Schleierwolken

Am Donnerstag scheint vor allem im Osten und Südosten weiterhin häufig die Sonne, ein paar Nebel- und Hochnebelfelder lösen sich am Vormittag auf. An der Alpennordseite ziehen von Westen her allmählich Wolken auf und gegen Abend setzt im äußersten Westen leichter Regen ein. Zuvor sind im westlichen Bergland schon einzelne Schauer möglich. Im Osten weht weiterhin lebhafter Südostwind. Maximal werden 21 bis 25 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag halten sich anfangs noch ein paar Wolken entlang der Alpen, die aber am Vormittag rasch auflockern. Abseits davon überwiegt über weite Teile des Tages der Sonnenschein und nur ein paar harmlose Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.