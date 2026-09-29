i Zwischen der iberischen Halbinsel und den Balearen gehen kräftige Regengüsse und Gewitter nieder. istock (Symbolbild) Die Wetter-Prognose im Detail Wadsak warnt vor "kräftigen Regengüssen und Gewitter" Während Österreich erneut viel Sonne und Wärme abbekommt, richtet Wetter-Experte Marcus Wadsak den Blick auf kräftige Gewitter weiter südlich. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In weiten Teilen Österreichs zeigt sich das Wetter am Dienstag erneut von seiner sonnigen Seite und auch warmen Seite. Die Temperaturen steigen laut Wetter-Experte Marcus Wadsak wieder deutlich an.

Auf seiner Facebook-Seite schreibt der ORF-Meteorologe: "Im Großteil Österreichs scheint heute wieder die Sonne und es wird neuerlich sehr warm."

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Kräftiger Regen und Gewitter

Spannender sei das Wetter hingegen zwischen der iberischen Halbinsel und den Balearen. "Hier gehen jetzt gerade kräftige Regengüsse und Gewitter nieder", erklärt Wadsak und postet dazu eine aktuelle Wetter-Karte.

Österreich bekommt also am Dienstag erneut viel Sonne ab, während weiter südlich kräftige Regengüsse und Gewitter für unbeständiges Wetter sorgen.

Die Wetter-Prognose

Der Mittwoch zeigt sich von seiner häufig sonnigen Seite, ein paar durchziehende Wolkenfelder bleiben harmlos. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

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Am Donnerstag scheint nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken durch, es bleibt aber trocken und häufig freundlich. Der Wind weht mäßig, vom Marchfeld bis ins Waldviertel auch lebhaft aus Ost bis Südost. Maximal werden 21 bis 25 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Am Freitag halten sich anfangs noch ein paar Wolken entlang der Alpen, die aber am Vormittag rasch auflockern. Abseits davon überwiegt über weite Teile des Tages der Sonnenschein und nur ein paar harmlose Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.