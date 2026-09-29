i In einigen Teilen Österreich stehen in den kommenden Tagen warme Herbsttage an. Symbolbild. Getty Images Vor Kälte-Keule 27 Grad! Jetzt wird es noch einmal richtig warm Gegen Ende der Woche zieht eine erste Kaltfront nach Österreich. Davor wird es noch einmal richtig warm mit bis zu 27 Grad. Von Wetter Heute 29.09.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zur Wochenmitte bleibt das Wetter in weiten Teilen Mitteleuropas unter ausgeprägtem Hochdruckeinfluss ruhig und meist sonnig. Aus Südwesten gelangen weiterhin sehr warme Luftmassen in den Alpenraum. Dadurch liegen die Höchstwerte teils deutlich über dem langjährigen Mittel, regional wird es spätsommerlich warm. Am Donnerstag sowie am Freitag streift eine schwache Kaltfront den äußersten Westen des Landes, sonst dominiert weiterhin Hochdruckeinfluss.

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Die Nacht auf Mittwoch verläuft verbreitet ruhig und häufig sternenklar. Nur von Osttirol und Oberkärnten bis ins Obere Murtal halten sich gebietsweise hochnebelartige Wolken, auch in den Tal- und Beckenlagen ist ab den Morgenstunden wieder mit Nebelfeldern zu rechnen.

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Der Mittwoch hat nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder am Vormittag häufig strahlenden Sonnenschein zu bieten. Nur von Osttirol und Oberkärnten bis ins Obere Murtal halten sich zähe, hochnebelartige Wolken. Im Osten weht lebhafter Südostwind. Die Höchstwerte liegen meist zwischen 20 und 27 Grad, im Südwesten mit Nebel teils nur um 17 Grad.

Milde Temperaturen zur Wochenmitte

Am Donnerstag scheint vor allem in der Osthälfte nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne. Im Südwesten können sich gebietsweise wieder hochnebelartige Wolken halten, in Vorarlberg und Tirol ziehen von Westen her allmählich kompakte Wolken auf. Ab dem Nachmittag ziehen dort einzelne Schauer durch. Im Osten weht weiterhin lebhafter Südostwind. Der Wind weht im Osten mäßig bis lebhaft aus Ost bis Südost, am Bodensee frischt Westwind auf. Maximal werden noch 19 bis 26 Grad erreicht.

Der Freitag startet von Vorarlberg bis ins Salzkammergut mit vielen Wolken und einzelnen Schauern. Weiter östlich und südlich überwiegt abseits harmloser Schleierwolken der Sonnenschein. Tagsüber lockern die Wolken entlang der Nordalpen auf. Lediglich von Vorarlberg bis zum Kaiserwinkel dominieren weiterhin die Wolken und am Nachmittag steigt die Schauerneigung erneut an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. Die Höchstwerte gehen auf 17 bis 25 Grad zurück.

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So startet das Wochenende

Am Samstag überwiegen im äußersten Westen die Wolken und anfangs ziehen einzelne Schauer durch. Tagsüber lockert es etwas auf, nachfolgend bilden sich aber Schauer oder vereinzelte Wärmegewitter. Abseits davon scheint bei nur harmlosen Wolken häufig die Sonne. Der Wind weht schwach, im Nordosten auch mäßig aus Südost und die Temperaturen erreichen von West nach Ost maximal 17 bis 25 Grad.