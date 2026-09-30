i Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte am Mittwoch zwischen 20 und 25 Grad. istock (Symbolbild) "Mächtiger Tiefdruckwirbel" Wadsak nennt jetzt Wetter-Ausnahme in Österreich Ein mächtiges Tief wirbelt über dem Atlantik, doch Österreich bleibt unter Hochdruckeinfluss. Marcus Wadsak erwartet erneut viel Sonne und Wärme. Von Newsdesk Heute 30.09.2026, 14:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über dem Atlantik dreht sich derzeit ein mächtiger Tiefdruckwirbel. Sein Wolkenband reicht über Frankreich und Spanien. Österreich bekommt davon vorerst aber wenig mit.

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak erklärt in einem aktuellen Facebook-Posting, dass sich das Sonnenhoch behauptet.

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Sonne und sehr warme Temperaturen

"Ein mächtiger Tiefdruckwirbel dreht sich am Atlantik, das dazugehörige Wolkenband liegt über Frankreich und Spanien - die Wolken kommen gegen unser Sonnenhoch nicht an", schreibt Wadsak auf Facebook.

Auch am Mittwoch scheine laut dem Wetter-Experten die Sonne und es werde warm. Aber: "Ausnahme: Osttirol und weite Teile Kärntens, hier ist es trüb."

Während über dem Atlantik ein mächtiger Tiefdruckwirbel rotiert, setzt sich in weiten Teilen Österreichs weiterhin das Sonnenhoch durch.

Die Wetter-Prognose

Der Mittwoch hält neuerlich ruhiges und sonniges Spätsommerwetter bereit. Nur vereinzelt ziehen ein paar dünne Schleierwolken durch. Bei mäßigem bis lebhaftem Südostwind liegen die Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.

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Am Donnerstag scheint nach Auflösung lokaler Nebel- und Hochnebelfelder verbreitet die Sonne. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her Wolken durch, es bleibt aber trocken und häufig freundlich. Der Wind weht mäßig, vom Marchfeld bis ins Waldviertel auch lebhaft aus Ost bis Südost. Maximal werden 22 bis 26 Grad erreicht.

Am Freitag halten sich anfangs noch ein paar Wolken entlang der Alpen, die aber am Vormittag rasch auflockern. Abseits davon überwiegt über weite Teile des Tages der Sonnenschein und nur ein paar harmlose Schleierwolken zeigen sich am Himmel. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Samstag zeigt sich von seiner spätsommerlichen Seite. Von Beginn an scheint verbreitet die Sonne, nur in den Voralpen halten sich lokal noch Frühnebelfelder. Tagsüber stellt sich ein freundlicher Mix aus viel Sonnenschein und nur dünnen Schleierwolken ein. Dazu weht mäßiger Südostwind bei maximal 21 bis 25 Grad.