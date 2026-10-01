i Eine Kaltfront steuert auf Österreich zu. istock (Symbolbild) Die Wetter-Prognose im Detail Kaltfront zieht jetzt genau über Österreich Eine Kaltfront streift Österreich, schwächt sich aber rasch ab. Im Osten bleibt es sonnig und deutlich zu warm, auch das Wochenende wird freundlich. Von André Wilding 01.10.2026, 09:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag nähert sich laut Unwetterzentrale (uwz.at) aus Westen allmählich eine Kaltfront, welche in der Nacht auf Freitag in abgeschwächter Form den äußersten Westen des Landes erreicht. Am Freitag kommt die Kaltfront kaum ostwärts voran und löst sich in weiterer Folge auf. In der Osthälfte setzt sich somit unter Hochdruckeinfluss weiterhin sonniges und für die Jahreszeit oft deutlich zu warmes Wetter durch. Auch am Wochenende bleibt es unter Hochdruckeinfluss häufig ruhig und freundlich, nur im äußersten Westen geht es leicht unbeständig weiter.

27 Grad am Donnerstag

Am Donnerstag scheint vor allem in der Osthälfte nach Auflösung einzelner Frühnebelfelder weiterhin häufig die Sonne. Von Osttirol und Oberkärnten bis ins Obere Murtal halten sich dagegen hochnebelartige Wolken und im Westen breiten sich tagsüber Wolken aus. In Vorarlberg und im Außerfern gehen gegen Abend erste Schauer nieder. Im Osten weht teils lebhafter Südostwind. Maximal werden 22 bis 27 Grad erreicht.

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Der Freitag startet im Westen häufig trüb und vor allem in Vorarlberg und im Außerfern auch mit schauerartig verstärktem Regen. Tagsüber kommen Wolken und Schauer nur langsam ostwärts voran, in der Osthälfte scheint hingegen bei ausgedehnten Schleierwolken weiterhin häufig die Sonne. Der Wind weht mäßig aus Südost und die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad.

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Schauer nicht ausgeschlossen

Am Samstag halten sich von Vorarlberg bis in den westlichen Donauraum einige Restwolken sowie Nebel- und Hochnebelfelder, tagsüber zeigt sich die Sonne zumindest zwischendurch. Östlich und südlich davon scheint dagegen weiterhin häufig die Sonne, hier machen sich aber auch einige Schleierwolken bemerkbar. Am Nachmittag steigt die Schauerneigung in Vorarlberg und im Tiroler Oberland wieder etwas an. Dazu weht mäßiger Südostwind bei maximal 21 bis 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Sonntag startet meist noch sonnig, von Westen ziehen allerdings einige Wolken auf. Im Tagesverlauf steigt zunächst im Waldviertel und in den Voralpen die Schauerneigung an. Am Nachmittag sind auch im östlichen Flachland einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Der Wind weht mäßig aus Südost und dreht im Donauraum im Tagesverlauf zunehmend auf West. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 24 Grad.