i In höheren Lagen kann es schon kommende Woche zu Schneefall kommen. iStock Nach 26-Grad-Tagen Kälte-Einbruch schaufelt Schnee nach Österreich Österreich erlebt noch einmal bis zu 26 Grad. Ab Donnerstag folgt der Wetterumschwung - im Westen sinkt die Schneefallgrenze auf 2.000 Meter. Von Wetter Heute 04.10.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Oktober dreht noch einmal ordentlich an der Temperatur-Schraube. In Österreich stehen zunächst ungewöhnlich milde Tage bevor. Am Mittwoch sind sogar bis zu 26 Grad möglich. Doch danach ändert sich die Wetterlage deutlich.

Schon am Montag ziehen laut GeoSphere Austria mehr Wolken auf. Nördlich der Alpen fällt zeitweise Regen, später sind auch im Süden Schauer möglich. Im Rheintal und ganz im Osten bleibt es weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad.

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"Hitze"-Welle dauert bis Wochenmitte an

Am Dienstag meldet sich die Sonne zurück. In einigen Regionen startet der Tag zwar mit Nebel, danach wird es aber verbreitet sonnig. Die Temperaturen klettern auf ungewöhnlich milde 20 bis 25 Grad.

Noch wärmer wird es am Mittwoch. Nach örtlichem Frühnebel scheint in weiten Teilen Österreichs die Sonne. Nur im Süden können später einzelne Regenschauer durchziehen. Mit 18 bis 26 Grad erreicht die Wärme ihren Höhepunkt.

Wetterumschwung am Donnerstag

Damit ist es dann aber vorbei. Am Donnerstag ziehen im Westen bereits am Vormittag dichtere Wolken auf. Im Tagesverlauf breitet sich von dort Regen aus.

Im Osten hält sich das freundliche und milde Wetter länger. Erst später werden auch hier die Wolken dichter. Regen dürfte nach aktuellem Stand vielerorts erst am Abend oder in der Nacht folgen. Das macht sich auch bei den Temperaturen bemerkbar: Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 14 und 24 Grad.

Schneefall in höheren Lagen

Besonders spannend wird die Schneefallgrenze. In Vorarlberg soll sie im Laufe des Donnerstags deutlich absinken und am Abend bei rund 2.000 Metern liegen. Damit könnte es auf den Bergen erstmals wieder richtig winterlich werden.

Auf den höchsten Gipfeln Westösterreichs stehen sogar größere Neuschneemengen im Raum. Prognosen von 20 bis 40 Zentimetern sorgen bereits für Aufsehen.

Ein Wintereinbruch in ganz Österreich ist das allerdings nicht. Wie weit die kalte Luft tatsächlich ins Land vordringt und wie viel Niederschlag gleichzeitig fällt, ist noch unsicher.

Die Bilder des Tages i ?

Schnee auch in tieferen Lagen?

Für die Tage danach gehen die Wettermodelle noch deutlich auseinander. Einzelne Berechnungen lassen vor allem im Süden Österreichs wesentlich kältere Luft zu.

Sollten Kälte und Niederschlag gleichzeitig eintreffen, könnte die Schneefallgrenze noch weiter sinken. Wie tief der Schnee tatsächlich fällt, lässt sich derzeit aber noch nicht verlässlich sagen.