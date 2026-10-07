i Die Schneefallgrenze liegt im Westen zunächst zwischen 1300 und 1500 m, steigt aber rasch an. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Meteorologe sagt, wo Schnee in Österreich fällt Nach spätsommerlicher Wärme am Mittwoch kippt das Wetter! Eine Kaltfront bringt ab Donnerstag unbeständiges Wetter – und sogar Schnee. Die Prognose. Von André Wilding 07.10.2026, 06:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch sorgt laut Unwetterzentrale (uwz.at) leichter Föhneinfluss noch einmal für spätsommerlich warmes und überwiegend sonniges Wetter. Im Laufe des Donnerstags greift von Westen eine Kaltfront auf den Alpenraum über und leitet eine deutlich unbeständigere und kühlere Wetterphase ein. Am Freitag zieht die Front ostwärts ab, rückseitig strömt mit lebhaftem West- bis Nordwestwind kühlere Luft nach Österreich.

Viel Sonnenschein

Der Mittwoch startet im Großteil des Landes mit viel Sonnenschein, nur im Nordosten halten sich zunächst noch einige Restwolken. In manchen Tälern kann sich kurzzeitig Nebel bilden. Tagsüber scheint verbreitet die Sonne, ehe gegen Abend von Vorarlberg bis Kärnten wieder mehr hohe und mittelhohe Wolken aufziehen. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

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Am Donnerstag scheint im Osten und Südosten zunächst noch zeitweise die Sonne, etwaige Nebelfelder lösen sich rasch auf. Im Westen und Süden dominieren dagegen bereits von der Früh weg die Wolken und erste Schauer ziehen durch. Im Tagesverlauf breiten sich Wolken und Regen weiter nach Norden und Osten aus, lokal sind auch Gewitter möglich.

10 bis 15 Grad

Im Westen kann es am Nachmittag zeitweise kräftig regnen, während es im Osten noch länger trocken bleibt. Der Wind dreht zunehmend auf West und frischt vor allem im Donauraum lebhaft bis kräftig auf. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Der Freitag beginnt verbreitet mit dichten Wolken, entlang der Nordalpen fällt anfangs noch etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt laut Wetter-Experte Andreas Demel im Westen zunächst zwischen 1.300 und 1.500 Meter, steigt aber rasch an. Im Tagesverlauf trocknet es weitgehend ab und besonders am Bodensee sowie im Donauraum setzt sich häufiger die Sonne durch.

Die Bilder des Tages i ?

Im Westen und Süden bleiben die Wolken hartnäckiger. Im Osten weht mäßiger bis lebhafter, in Böen kräftiger bis stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.