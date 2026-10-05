i Österreich darf sich in dieser Woche stellenweise schon über Schnee freuen. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Lage Neue Prognose ist da! Schnee kommt nach Österreich In Österreich ist es mit dem ruhigen Wetter bald vorbei! Die Temperaturen stürzen in dieser Woche ab und am Freitag fällt sogar Schnee. Von André Wilding 05.10.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zu Wochenbeginn erfasst laut Unwetterzentrale (uwz.at) ein kleinräumiges Höhentief den Westen des Landes, während der Osten unter Hochdruckeinfluss verbleibt. Am Mittwoch kommt vorübergehend leichter Föhneinfluss auf, wodurch die Temperaturen nochmals etwas ansteigen.

Im Laufe des Donnerstags greift jedoch die Kaltfront eines Tiefs über Norddeutschland auf den Alpenraum über. In Verbindung mit einem Randtief über Norditalien gestaltet sich das Wetter zunehmend unbeständig. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und in der Nacht kündigen sich in höheren Tallagen die ersten Schneeflocken der Saison an.

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Blitz und Donner

Der Montag beginnt in der Westhälfte mit dichten Wolken, zudem gehen in Vorarlberg und Tirol ein paar Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf, im westlichen Bergland steigt die Schauerneigung aber wieder etwas an. Vereinzelt können auch Blitz und Donner dabei sein. Im Osten und Südosten scheint dagegen häufig die Sonne. Am Abend lockert es verbreitet auf. Der Wind weht nur schwach und die Temperaturen erreichen 18 bis 23 Grad.

Am Dienstag halten sich anfangs in den Tälern und Niederungen ein paar Nebelfelder, diese machen aber meist noch am Vormittag der Sonne Platz. Im westlichen und südlichen Bergland bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken und vereinzelte Regenschauer. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

Markanter Wettersturz

Der Mittwoch bringt nach Auflösung lokaler Nebelfelder in weiten Teilen des Landes einen freundlichen Mix aus Sonne und ein paar harmlosen Wolken. Gegen Abend werden die Wolken im Westen allmählich dichter, es bleibt aber noch trocken. Der Wind frischt im Bergland und im Osten mäßig bis lebhaft aus Süd auf. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

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Nach dem zunächst noch freundlicheren Wetter im Osten und Norden steht Österreich ein markanter Wetterwechsel bevor. Bereits am Donnerstag breiten sich von Westen und Süden dichte Wolken aus. Am Vormittag setzt Regen ein, der stellenweise auch kräftig ausfallen kann.

Im Osten und Norden zeigt sich zunächst noch zeitweise die Sonne. Doch auch dort zieht die Front im weiteren Verlauf durch.

Temperaturen stürzen ab

Am Freitag verschärft sich die Wetterlage weiter. Unter Tiefdruckeinfluss regnet es verbreitet. An der Alpennordseite kann sich in Staulagen länger anhaltender Regen festsetzen.

Gleichzeitig wird es deutlich kühler. Die Höchsttemperaturen kommen nur noch auf 10 bis 17 Grad.

Schnee bis auf 1.100 Meter

In den Bergen macht sich der Wettersturz besonders deutlich bemerkbar. Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1.100 bis 1.500 Meter.

Die Bilder des Tages i ?

Damit kann es in höheren Lagen erstmals in diesem Herbst verbreitet schneien. Vor allem in den Nordstaulagen sind winterliche Bedingungen möglich.