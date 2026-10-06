i Österreich darf sich in den nächsten Tagen stellenweise über Schnee freuen. istock (Symbolbild) Die aktuelle Wetter-Prognose Meteorologe verrät, wann Schnee nach Österreich kommt Eine Kaltfront bringt jetzt deutlich kühlere Luft nach Österreich und in der Nacht auf Freitag fallen in höheren Tallagen die ersten Schneeflocken. Von André Wilding 06.10.2026, 06:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleinräumiges Höhentief beeinflusst am Dienstag laut Unwetterzentrale (uwz.at) den Westen Österreichs, während der Osten unter Hochdruckeinfluss verbleibt. Am Mittwoch kommt vorübergehend leichter Föhneinfluss auf, wodurch die Temperaturen nochmals etwas ansteigen.

Im Laufe des Donnerstags greift jedoch die Kaltfront eines Tiefs über Norddeutschland auf den Alpenraum über. In Verbindung mit einem Randtief über Norditalien gestaltet sich das Wetter zunehmend unbeständig. "Die Temperaturen gehen spürbar zurück und in der Nacht auf Freitag kündigen sich in höheren Tallagen die ersten Schneeflocken der Saison an", erklärt Wetter-Experte Bence Szabados.

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26 Grad

Am Dienstag halten sich anfangs in den Tälern und Niederungen ein paar Nebelfelder, diese machen aber meist noch am Vormittag der Sonne Platz. Im westlichen und südlichen Bergland bilden sich am Nachmittag ein paar Quellwolken und vereinzelte Regenschauer. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

Der Mittwoch bringt nach Auflösung lokaler Nebelfelder in weiten Teilen des Landes einen freundlichen Mix aus Sonne und ein paar harmlosen Wolken. Gegen Abend werden die Wolken im Westen allmählich dichter, es bleibt aber noch trocken. Der Wind frischt im Bergland und im Osten mäßig bis lebhaft aus Süd auf. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

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Schnee kommt

Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch. Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmische Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Die Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1.300 Meter. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trocknet ab. Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.