i "Der Freitag ist um 5 bis 10 Grad kälter", weiß Wetter-Experte Marcus Wadsak. istock (Symbolbild) / Wadsak, Heute / "Heute"-Montage "Um 5 bis 10 Grad kälter" Wadsak nennt Termin für Wetter-Sturz in Österreich Österreich bleibt zunächst mild. Doch laut ORF-Meteorologe Marcus Wadsak ziehen am Donnerstag Regenwolken auf, am Freitag wird es deutlich kälter. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 14:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Oktober startete in Österreich deutlich zu mild. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak macht am Montag in einem Facebook-Posting auf die ungewöhnlich hohen Temperaturen aufmerksam.

Demnach liegen die ersten Oktober-Tage um 1 bis 5 Grad über dem langjährigen Schnitt. Und vorerst bleibt das milde Wetter bestehen.

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Am Donnerstag kommen Wolken und Regen

Eine Änderung kündigt sich laut Wadsak am Donnerstag an. Dann erreichen Österreich von Westen her Wolken und Regen.

Damit ist auch der Temperaturwechsel eingeläutet. Schon einen Tag später macht sich dieser deutlich bemerkbar.

Bis zu 10 Grad kälter

Gegen Ende der Woche sinken die Temperaturen in Österreich dann deutlich. "Der Freitag ist um 5 bis 10 Grad kälter", verrät Marcus Wadsak.

Nach den überdurchschnittlich milden ersten Oktober-Tagen bringt der Freitag damit einen deutlichen Temperatursturz.

Die Prognose im Detail

Am Dienstag halten sich anfangs lokale Nebel- oder Hochnebelfelder, es bleibt aber von Beginn an trocken und spätestens im Laufe des Vormittags kommt häufig die Sonne zum Vorschein. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

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Am Mittwoch ziehen Wolken durch, bis auf ein paar Tropfen am Vormittag bleibt es aber trocken und zumindest zeitweise sonnig.

Der Südostwind frischt im Laufe des Nachmittags lebhaft auf, im Bergland wird es föhnig. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag beginnt meist noch trocken, die Sonne zeigt sich aber kaum mehr und von Südwesten her breitet sich rasch kräftiger Regen aus. Lokal gehen auch Gewitter nieder. Der Wind frischt zeitweise lebhaft auf und dreht von Süd auf West. Zuvor werden von West nach Ost noch 16 bis 22 Grad erreicht.