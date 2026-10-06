i "Der Freitag ist um 5 bis 10 Grad kälter", erklärt Marcus Wadsak. APA-Images / First Look / Roman Zach-Kiesling / istock (Symbolbild) / "Heute"-Montage. Wadsak nennt Datum "Bis zu 10 Grad kälter" – Wetter-Sturz im Anmarsch Nach einem ungewöhnlich milden Oktober-Start steht Österreich ein Wetterwechsel bevor. Laut Marcus Wadsak wird es am Freitag um bis zu 10 Grad kälter. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 10:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch zeigt sich der Oktober in Österreich von seiner ungewöhnlich milden Seite. Doch damit ist bald Schluss. ORF-Meteorologe Marcus Wadsak kündigt für die zweite Wochenhälfte einen deutlichen Wetterwechsel an.

Die ersten Oktober-Tage liegen laut Wadsak um 1 bis 5 Grad über dem langjährigen Schnitt. "Und das milde Wetter hält in den nächsten Tagen an", erklärt der Wetter-Experte auf seiner Facebook-Seite.

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Wetterlage ändert sich

Ab Donnerstag ändert sich dann aber die Wetterlage. Von Westen ziehen Wolken und Regen nach Österreich und leiten damit den Temperaturwechsel ein. Bereits am folgenden Tag macht sich die kühlere Luft deutlich bemerkbar.

"Der Freitag ist um 5 bis 10 Grad kälter", verrät Wadsak und veröffentlicht dazu auch eine Prognose für die kommenden Tage – bis inklusive 19. Oktober. Damit endet die ungewöhnlich milde Phase der ersten Oktober-Tage vorerst.

Die Prognose im Detail

Am Dienstag halten sich anfangs lokale Nebel- oder Hochnebelfelder, es bleibt aber von Beginn an trocken und spätestens im Laufe des Vormittags kommt häufig die Sonne zum Vorschein. Bei meist nur schwachem, neuerlich auf Südost drehendem Wind steigen die Temperaturen auf 20 bis 25 Grad.

Der Mittwoch beginnt noch mit durchziehenden Wolken, bis auf ein paar Tropfen in der Früh bleibt es aber trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Südostwind frischt im Laufe des Nachmittags lebhaft auf, im Bergland wird es föhnig. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

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Schneefall am Freitag

Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch.

Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmsiche Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Dioe Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1.300 Meter. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trockent ab. Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmicher West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.