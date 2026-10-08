i Ein Kälte-Einbruch schaufelt in dieser Woche Schnee nach Österreich. istock (Symbolbild) Gewitter, Regen und Schnee Kälte-Peitsche ändert jetzt Wetter in Österreich völlig Eine Kaltfront bringt Österreich ab Donnerstag kräftigen Regen, Gewitter und Sturm. Danach wird es deutlich kühler und stellenweise fällt auch Schnee. Von André Wilding 08.10.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Kaltfront greift am Donnerstag laut Unwetterzentrale (uwz.at) auf den Alpenraum über und bringt verbreitet kräftigen Regen, lokal Gewitter und teils stürmischen Westwind. Am Freitag zieht die Front ostwärts ab, rückseitig strömt kühlere Luft nach Österreich. Am Samstag sorgt eine weitere Störung vor allem im Westen und Norden für unbeständiges Wetter.

Schnee im Anmarsch

Am Donnerstag dominieren im Westen und Süden bereits am Morgen die Wolken, örtlich fällt Regen. Nach Osten zu zeigt sich nach Nebelauflösung noch zeitweise die Sonne. Im Tagesverlauf breiten sich Regen und teils kräftige Schauer auf weite Landesteile aus, lokal sind auch Gewitter möglich. Besonders von Vorarlberg bis Oberösterreich sowie in Osttirol, Kärnten und der westlichen Obersteiermark regnet es zunehmend verbreitet. Im äußersten Osten bleibt es bis zum Abend noch meist trocken. Der anfangs südliche Wind dreht im Tagesverlauf auf West und frischt besonders im Westen und Nordwesten teils kräftig auf, in Böen auch stürmisch. Von West nach Ost werden 19 bis 25 Grad erreicht.

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Der Freitag beginnt im Westen und Süden sowie entlang der Nordalpen noch mit dichten Wolken und örtlichem Regen. Im westlichen Bergland sind anfangs bis auf etwa 1.300 bis 1.500 Meter ein paar Schneeflocken dabei. Im Tagesverlauf trocknet es weitgehend ab und die Wolken lockern zunehmend auf. Besonders vom Innviertel bis ins Nordburgenland zeigt sich häufig die Sonne, im Süden bleiben die Wolken hartnäckiger. Der Wind weht meist schwach bis mäßig, im Osten zeitweise lebhaft aus West bis Nordwest. Die Temperaturen erreichen nur noch 12 bis 18 Grad, wobei es im östlichen Flachland am mildesten wird.

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Regenschauer am Wochenende

Am Samstag ziehen von Vorarlberg bis ins Waldviertel rasch dichte Wolken auf, tagsüber fällt zeitweise Regen. Im Süden und Osten scheint zunächst noch zumindest zeitweise die Sonne.

Ab Mittag werden die Wolken auch hier zahlreicher, vor allem im Südosten sind einzelne Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 18 Grad.

Die Bilder des Tages i ?

Der Sonntag bringt verbreitet einen Mix aus Sonne, einigen Wolken und durchziehenden Regenschauern. Die meisten Schauer sind vom Wald- bis ins Mostviertel zu erwarten, im östlichen Flachland ziehen hingegen nur einzelne Schauer durch. Bei zunächst mäßigem, im Tagesverlauf auch wieder lebhaftem West- bis Nordwestwind werden maximal 14 bis 19 Grad erreicht.