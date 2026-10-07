i "Wolken, Wind und Regen überqueren von Donnerstag auf Freitag Österreich", erklärt Marcus Wadsak. istock (Symbolbild) Wadsak warnt alle "Wetterumschwungs-Ei" steuert jetzt auf Österreich zu Noch einmal wird es sonnig und warm, dann folgt der Wetterumschwung. Laut Marcus Wadsak kühlt es von Donnerstag auf Freitag um bis zu 10 Grad ab. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich darf sich noch einmal über Sonne und warme Temperaturen freuen. Doch damit ist schon bald Schluss. Wetter-Experte Marcus Wadsak kündigt auf Facebook einen deutlichen Umschwung an.

"Noch ist es sonnig, noch einmal wird es warm", verrät der ORF-Meteorologe am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite.

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Während sich das Wetter in Österreich zunächst noch freundlich zeigt, liegt der bevorstehende Umschwung laut Wadsak bereits über Westeuropa.

Wolken, Wind und Regen kommen

Wadsak spricht dabei von einem "Wetterumschwungs-Ei". Dieses bringt eine deutliche Veränderung nach Österreich.

Von Donnerstag auf Freitag ziehen Wolken, Wind und Regen über das Land. Gleichzeitig gehen die Temperaturen deutlich zurück.

Bis zu 10 Grad kälter

Laut Marcus Wadsak beträgt die Abkühlung zwischen "fünf bis zehn Grad". Nach dem sonnigen und warmen Wetter folgt damit innerhalb kurzer Zeit ein kräftiger Temperaturrückgang.

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Noch zeigt sich das Wetter sonnig und warm - von Donnerstag auf Freitag bringen Wolken, Wind und Regen dann die Abkühlung.

Die Prognose im Detail

Der Mittwoch beginnt noch mit durchziehenden Wolken, bis auf ein paar Tropfen in der Früh bleibt es aber trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Südostwind frischt im Laufe des Nachmittags lebhaft auf, im Bergland wird es föhnig. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch. Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmische Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Die Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1300 m. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trocknet ab. Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.