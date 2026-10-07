i Wadsak: "Ich hab mal zusammengerechnet was an Schnee bis Mitte Oktober fällt." APA-Images / dpa / Lukas Barth-Tuttas / Heute, Screenshot / "Heute"-Montage "Es ist größtenteils..." Wadsak macht klare Wetter-Ansage für Österreich Ab Donnerstag wird es in Österreich deutlich kühler und nasser. Von einem großen Wintereinbruch will ORF-Meteorologe Marcus Wadsak aber nichts wissen. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 07:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Regen, deutlich tiefere Temperaturen und eine sinkende Schneefallgrenze: Das Wetter in Österreich schlägt ab Donnerstag um. Wer deshalb bereits mit einem kräftigen Wintereinbruch rechnet, dürfte allerdings enttäuscht werden.

Ein Tiefdruckgebiet beendet vorerst das schöne Herbstwetter und bringt Regen sowie eine markante Abkühlung. Am Freitag erreichen die Temperaturen nur noch zehn bis 17 Grad. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1.500 Meter.

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Wadsak widerspricht "Schneewalze"

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak reagiert auf Facebook auf Berichte über einen möglichen Wintereinbruch und hat sich angesehen, wie viel Schnee bis Mitte Oktober tatsächlich zusammenkommen soll.

Seine Einschätzung fällt eindeutig aus: "Weil manche Medien oder Facebooker von Wintereinbruch, Schneewalze oder sonst was phantasieren - hab ich mal zusammengerechnet was an Schnee bis Mitte Oktober fällt - es ist größtenteils schlicht NIX!"

Maximal sechs Zentimeter

Schnee erwartet Wadsak lediglich auf den höchsten Bergen. Doch selbst dort bleiben die Mengen überschaubar: "Auf den höchsten Bergen kommen von Donnerstag auf Freitag zwei bis maximal sechs Zentimeter Schnee", stellt der Wetter-Experte klar.

Die Prognose im Detail

Der Mittwoch beginnt noch mit durchziehenden Wolken, bis auf ein paar Tropfen in der Früh bleibt es aber trocken und zumindest zeitweise sonnig. Der Südostwind frischt im Laufe des Nachmittags lebhaft auf, im Bergland wird es föhnig. Je nach Föhneinfluss liegen die Höchstwerte zwischen 21 und 26 Grad.

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Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch. Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmische Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Die Bilder des Tages i ?

Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Die Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1.300 Meter. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trocknet ab. Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.