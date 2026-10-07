i "Über Westeuropa liegt schon unser Wetterumschwungs-Ei", erklärt Wetter-Experte Marcus Wadsak. APA-Images / Andreas Tischler, istock (Symbolbild) / "Heute"-Montage "Kühlt um 5 bis 10 Grad ab" "Wetterumschwungs-Ei" – Wadsak warnt jetzt Österreich ORF-Meteorologe Marcus Wadsak kündigt einen Wetterumschwung an. Von Donnerstag auf Freitag ziehen Wolken, Wind und Regen durch Österreich. Von Newsdesk Heute 07.10.2026, 13:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch einmal zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner sonnigen und warmen Seite. Doch ORF-Meteorologe Marcus Wadsak macht auf Facebook bereits auf den bevorstehenden Umschwung aufmerksam.

"Noch ist es sonnig, noch einmal wird es warm", erklärt der Wetter-Experte. Über Westeuropa ist die Veränderung laut dem Wetter-Experten bereits zu erkennen. Wadsak hat dafür eine ungewöhnliche Bezeichnung: das "Wetterumschwungs-Ei".

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Wetter kippt von Donnerstag auf Freitag

Dieses soll nun auch für Österreich eine deutliche Wetteränderung bringen. Von Donnerstag auf Freitag ziehen Wolken, Wind und Regen über das Land.

Mit dem unbeständigeren Wetter gehen auch die Temperaturen deutlich zurück.

Bis zu 10 Grad Abkühlung

Laut Wadsak wird es innerhalb des Wetterumschwungs um fünf bis zehn Grad kälter. Damit ist es nach der neuerlichen Wärme mit dem sonnigen Wetter vorerst vorbei.

Während Österreich noch einmal Sonne und Wärme bekommt, liegt Wadsaks "Wetterumschwungs-Ei" über Westeuropa bereits in Stellung.

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Der Ausblick

Am Donnerstag scheint zu Beginn noch die Sonne, in Richtung Wein- und Waldviertel halten sich Nebelfelder. Diese lösen sich zügig auf, rasch ziehen aber erste dichtere Wolkenfelder durch. Ab dem Mittag ziehen sowohl von Süden, als auch aus Westen Schauer und Gewitter auf, die abends teils in kräftigen und ergiebigen Regen übergehen. Zuvor frischt der Wind zeitweise lebhaft aus Süd auf und dreht abends auf West. Dann sind einzelne stürmische Böen zu erwarten. Von West nach Ost werden 18 bis 22 Grad erreicht.

Der Freitag startet überwiegend mit dichten Wolken und in den Voralpen stauen sich Schauer. Die Schneefallgrenze liegt hier zunächst bei 1.300 Meter. Im Laufe des Vormittags lockern die Wolken auf und es trocknet ab.

Die Bilder des Tages i ?

Der Nachmittag bringt dann häufigen Sonnenschein. Dazu weht mäßiger bis lebhafter und am Alpenostrand in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad.