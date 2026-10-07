i Eine Kaltfront sorgt für einen Wetter-Umschwung in Österreich. Screenshot / Facebook / GeoSphere Austria Schnee im Anmarsch "Winterlicher Gruß" – neue Wetter-Prognose ändert alles Nach einem sonnigen Mittwoch kippt das Wetter in Österreich. Eine Kaltfront bringt kräftigen Regen, stürmischen Wind und auch Schnee. Die Prognose. Von André Wilding 07.10.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich darf sich am Mittwoch noch einmal über einen ruhigen und vielerorts sonnigen Herbsttag freuen. Doch die Wetterlage beginnt sich bereits zu verändern. Aus Süden und Westen ziehen im Tagesverlauf immer mehr Wolken auf.

Sie sind die "Vorboten einer Kaltfront", die am Donnerstag für einen deutlichen Wetterumschwung sorgt, berichtet GeoSphere Austria auf Facebook.

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Regen breitet sich über Österreich aus

Bereits Donnerstagfrüh setzt auf der Alpensüdseite erster Regen ein, der zunächst meist noch schwach ausfällt. Im weiteren Tagesverlauf werden die Niederschläge kräftiger.

Gegen Abend breitet sich der Regen mit der eigentlichen Kaltfront auf die meisten Teile Österreichs aus. Die größten Regenmengen werden im Westen erwartet, während es im Nordosten und Osten am wenigsten regnet.

Auch kurze Gewitter möglich

Mit der Kaltfront wird das Wetter nicht nur nasser. Lokal können auch kurze Gewitter auftreten. Gleichzeitig frischt der Westwind auf und kann teilweise stark bis stürmisch werden.

In der Nacht auf Freitag lässt der Niederschlag wieder nach. Gleichzeitig strömt kältere Luft nach Österreich.

Schneefallgrenze sinkt

Dadurch fällt die Schneefallgrenze auf rund 1.700 bis 2.000 Meter. "Darüber kann es bereits einen ersten winterlichen Gruß mit etwas Neuschnee geben", teilen die Experten von GeoSphere Austria auf Facebook mit.

Die Bilder des Tages i ?

Nach dem sonnigen Herbsttag am Mittwoch bringt die Kaltfront am Donnerstag Regen und kräftigen Wind - in höheren Lagen gibt es sogar einen ersten winterlichen Gruß.