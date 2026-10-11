i In manchen Tälern und Becken (etwa in Tälern Vorarlbergs, Tirols, Salzburgs oder Kärntens) startet der Tag frostig frisch. Pexels / mali maeder Herbst feiert Comeback Minusgrade, dann 21°C! Jetzt kommt der Wetterumschwung Nach dem grauen und nassen Wochenende dreht das Wetter wieder auf. Sonne und Temperaturen bis zu 21 Grad bringen den Herbst zurück. Von Wetter Heute 11.10.2026, 21:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer langen trockenen Phase brachte das Wochenende endlich wieder kräftigen Regen.

Doch das graue Herbstwetter verabschiedet sich bereits – die neue Woche wird freundlicher und wärmer.

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Für die Natur kam der Regen zur richtigen Zeit. Viele Menschen mussten ihre Wochenendpläne allerdings bei grauem Himmel, wiederholten Schauern und deutlich niedrigeren Temperaturen verbringen. Lange hält die nasse Wetterlage jedoch nicht an.

Bereits am Montag bleibt es in weiten Teilen Österreichs wieder trocken. Tagsüber stellt sich verbreitet ein Sonne-Wolken-Mix ein, meist noch bewölkt bleibt es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel. Eine geringe Regenwahrscheinlichkeit besteht tagsüber noch im zentralen Bergland und im Südosten. Die Höchstwerte erreichen erneut etwa 18 Grad.

Morgens Minusgrade

Auch der Dienstag bringt überwiegend freundliches Herbstwetter. Nach örtlichem Frühnebel wechseln sich Sonnenschein und einige Wolkenfelder ab. Lediglich ganz im Westen zieht es im Laufe des Nachmittags zu und dort beginnt es gegen Abend leicht zu regnen.

Wer früh aus dem Haus muss, sollte sich dennoch warm anziehen. Die Temperaturen liegen am Morgen lediglich zwischen -1 (!) und 7 Grad. Besonders in manchen Tälern und Becken (etwa in Tälern Vorarlbergs, Tirols, Salzburgs oder Kärntens) startet der Tag frostig frisch. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft auf rund 18 Grad.

Am Mittwoch sind bis zu 21 Grad möglich

Zur Wochenmitte wird es noch etwas milder. Am Mittwoch kann das Thermometer auf bis zu 21 Grad steigen. Ganz störungsfrei bleibt das Wetter allerdings nicht.

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Am häufigsten regnet es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel, ganz im Westen zeigt sich im Laufe des Tages allmählich die Sonne. Im Süden bleibt es ganztags meist trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Damit kehrt nach dem nassen Wochenende vorübergehend der goldene Herbst zurück.