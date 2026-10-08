i Die Bauernregel am 9. Oktober sagt einen nassen Winter vorher. APA-Images / Tobias Steinmaurer Winter-Warnung am 9. Oktober Bauernregel schlägt Alarm: Kommt jetzt der Dauerregen? Die Bauernregel zum 9. Oktober verheißt bei Regen einen nassen Winter. Doch die aktuelle Prognose für Österreich spricht dagegen. Von Heute Life 08.10.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 9. Oktober ist der Gedenktag des heiligen Dionysius von Paris, auch Sankt Dionys genannt. Seit Jahrhunderten ranken sich um diesen Tag Wetterregeln, die aus einer Beobachtung des Herbstwetters eine Prognose für die kommenden Monate ableiten. Der wohl bekannteste Spruch:

„Regnet's an Sankt Dionys, wird der Winter nass gewiss.“

Die Botschaft der Bauernregel ist simpel: Regnet es an Sankt Dionys, soll ein nasser Winter folgen. Bleibt es trocken, fällt die traditionelle Vorhersage entsprechend weniger düster aus.

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Für die Landwirtschaft waren solche Lostage einst wichtige Orientierungshilfen. Ohne Satelliten, Wettermodelle und Messnetze versuchte man, aus wiederkehrenden Wetterlagen Hinweise auf die kommende Jahreszeit zu gewinnen.

Österreich bleibt am Freitag überwiegend trocken

Doch heuer lohnt ein genauer Blick auf die aktuelle Prognose – denn ausgerechnet am Lostag zeigt sich das Wetter vielerorts von seiner trockenen Seite. Demnach ziehen am Freitag, dem 9. Oktober, vor allem im Osten letzte Wolkenreste ab. Danach überwiegt vielerorts sonniges und trockenes Wetter. In Wien werden am Morgen rund 10 Grad und am Nachmittag bis zu 16 Grad erwartet. Auch im Burgenland soll nach anfänglichen Wolkenfeldern zunehmend die Sonne herauskommen. Die Höchstwerte liegen dort bei 16 bis 18 Grad.

Wer war Sankt Dionys? Dionysius von Paris gilt der Überlieferung nach als erster Bischof von Paris und Missionar im damaligen Gallien. Der Legende zufolge wurde er im 3. Jahrhundert enthauptet und soll anschließend seinen eigenen Kopf getragen haben. Der Heilige zählt zu den Vierzehn Nothelfern und gilt als Schutzpatron von Paris und Frankreich. Sein Gedenktag ist der 9. Oktober.

Etwas anders präsentiert sich die Lage im Westen: In Vorarlberg kann es am Morgen noch stellenweise leicht regnen, danach bleibt es überwiegend trocken. Mit 9 bis 14 Grad wird es dort zudem deutlich herbstlicher.

Der Wettertrend zeigt damit kein einheitliches Regen-Signal für ganz Österreich. Im Gegenteil: Die meisten Sonnenstunden werden am Freitag laut österreichischer Prognose vom Mühlviertel bis zum Nordburgenland erwartet. Der West- bis Nordwestwind kann dort allerdings kräftiger auffrischen.

Und was heißt das für den Winter?

Wer der Bauernregel folgt, könnte angesichts des überwiegend trockenen Wetters am 9. Oktober auf einen weniger nassen Winter hoffen. Meteorologisch lässt sich daraus allerdings keine seriöse Winterprognose ableiten. Ein einzelner Tag ist nicht aussagekräftig genug, um vorherzusagen, wie sich Niederschlag, Temperatur oder Schneemengen über die kommenden Monate entwickeln.

Auch moderne Wettermodelle haben ihre Grenzen. Die GeoSphere Austria erstellt zwar hochauflösende Prognosen für Österreich und nutzt für mittelfristige Vorhersagen auch globale Modelle. Je weiter der Blick in die Zukunft reicht, desto unsicherer werden konkrete Aussagen über das Wetter.