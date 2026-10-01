i Regnet es am 1. Oktober, soll sich dieses Wetter durch den Oktober ziehen. APA-Images / AFP / JOE KLAMAR "Ganzen Monat Verdruss" Alte Bauernregel warnt: So wird jetzt der Oktober Regen am 1. Oktober soll laut alter Bauernregel den ganzen Monat verderben. Doch Österreichs Wetter zeigt heute ein anderes Bild. Von Heute Life 01.10.2026, 09:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Kalender sagt Herbst, das Wetter vielerorts fast noch Sommer: Der Oktober startet in Österreich ungewöhnlich mild. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sind am 1. Oktober bis zu 25 Grad möglich. Gleichzeitig hält sich eine jahrhundertealte Bauernregel hartnäckig: Regen am Gedenktag des heiligen Remigius, am 1. Oktober, soll ein schlechtes Zeichen für den gesamten Monat sein.

Der Spruch lautet:

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„Regen an Sankt Remigius bringt den ganzen Monat Verdruss.“

Früher waren solche sogenannten Lostage für die Landwirtschaft wichtige Orientierungshilfen. Wetterbeobachtungen wurden über Generationen weitergegeben – lange bevor Satelliten, Wettermodelle und präzise Messstationen zur Verfügung standen. Doch was sagt das Wetter in Österreich tatsächlich?

Österreich startet ungewöhnlich warm in den Oktober

Die aktuelle Prognose zeichnet jedenfalls kein flächendeckendes Regenbild. Laut der österreichischen Wetterprognose beginnt der Oktober in weiten Teilen des Landes sonnig und warm. Besonders im Osten zeigt sich die Sonne, dazu weht teilweise kräftiger Südostwind. Die Höchstwerte erreichen je nach Region etwa 20 bis 27 Grad.

In Wien etwa werden am 1. Oktober rund 24 bis 25 Grad erwartet. Auch am Freitag und am Wochenende bleibt es dort vergleichsweise mild.

Ganz ohne Wolken und Schauer geht es aber nicht weiter: Im Westen ziehen bereits am Donnerstag dichtere Wolken auf. Vorarlberg und Teile Tirols können erste Regenschauer abbekommen. Am Freitag wird es dort wechselhafter, während es im Osten und Süden länger freundlich bleibt.

Wer war Sankt Remigius?

Remigius von Reims lebte ungefähr von 436 bis 533 und war Bischof von Reims. Bekannt wurde er vor allem durch die Taufe des Frankenkönigs Chlodwig I., die für die Christianisierung des Frankenreichs von großer Bedeutung war.

Die Bilder des Tages i ?

Sein kirchlicher Gedenktag am 1. Oktober hatte ursprünglich nichts mit einer wissenschaftlichen Wetterprognose zu tun. Erst über die Jahrhunderte entstanden rund um bestimmte Tage zahlreiche Bauernregeln.

Sie spiegeln vor allem die Wettererfahrungen vergangener Generationen wider – nicht die Möglichkeiten moderner Meteorologie. Ob der Oktober tatsächlich "Verdruss" bringt, entscheidet also nicht der Regen am 1. Oktober.