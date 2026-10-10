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Zum Wochenende nimmt die Neigung zu Nebel stark zu. (Symbolbild)
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Experte lässt aufhorchen

Frontensystem bringt Wetter in Österreich durcheinander

Das Wetter am Wochenende wird in Österreich wechselhaft. Grund dafür ist laut Meteorologen ein Frontensystem, das unser Land überquert.
Wetter Heute
Von Wetter Heute
10.10.2026, 07:20
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Am Samstag überquert uns ein Frontensystem, das vor allem im Westen und Norden des Landes wieder unbeständigeres Wetter bringt. Auch am Sonntag stellt sich keine nachhaltige Wetterberuhigung ein, schwacher Tiefdruckeinfluss bestimmt weiterhin das Wettergeschehen und sorgt für wechselhafte Verhältnisse.

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In der neuen Woche nimmt dann von Südwesteuropa ausgehend der Hochdruckeinfluss wieder zu. Die Prognose von UBIMET-Experte David Kurz im Detail.

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Wind und Regen am Wochenende

Am Samstag ziehen von Vorarlberg bis ins Weinviertel rasch dichte Wolken auf, dazu fällt gebietsweise etwas Regen. Im Südosten scheint zunächst noch gelegentlich die Sonne. Ab Mittag werden die Wolken auch hier zahlreicher und im Süden sowie im zentralen Bergland setzt schauerartiger Regen ein. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West, an der Alpennordseite zeitweise lebhaft aus westlichen Richtungen. Die Temperaturen entsprechen mit 12 bis 20 Grad der Jahreszeit.

Der Sonntag verläuft wechselnd bis stark bewölkt, vor allem entlang der Nordalpen ziehen ein paar Regenschauer durch. Am Nachmittag verlagert sich der Schwerpunkt der Schauer in den Süden und Südosten, an der Alpennordseite trocknet es ab. Von Vorarlberg bis ins Nordburgenland weht lebhafter West- bis Nordwestwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 19 Grad.

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So startet die neue Woche

Am Montag halten sich im zentralen Bergland und im Süden zunächst einige Restwolken, dazu regnet es gebietsweise etwas. Nördlich der Alpen scheint hingegen zu Beginn die Sonne. Tagsüber stellt sich landesweit ein Mix aus Sonne und Wolken ein. Der Wind weht mäßig, im Osten lebhaft aus Nordwest. Die Temperaturen erreichen 11 bis 18 Grad.

Der Dienstag startet lokal mit Nebel- und Hochnebelfeldern, welche sich meist im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen gegen Abend Wolken auf. Es bleibt aber auch dort trocken. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen steigen die Temperaturen auf 13 bis 20 Grad.

red,Akt. 10.10.2026, 07:23, 10.10.2026, 07:20
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