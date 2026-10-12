i Österreich darf sich am Montag über viel Sonnenschein freuen. APA-Images / APA / HELMUT FOHRINGER Die aktuelle Wetter-Prognose Meteorologe verrät, was jetzt auf Österreich zukommt Österreich startet mit wechselhaftem Wetter in die neue Woche. Am Dienstag sorgt ein Zwischenhoch nur für eine kurze Verschnaufpause. Die Details. Von André Wilding 12.10.2026, 07:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Österreich macht sich in der neuen Woche im Südosten laut Unwetterzentrale (uwz.at) noch ein kleinräumiges Tief über Italien bemerkbar, von Südwesteuropa ausgehend nimmt aber der Hochdruckeinfluss allmählich zu. Am Dienstag dominiert der Einfluss eines Zwischenhochs. "Erst zur Wochenmitte streifen Ausläufer eines Frontensystems den Alpenraum, es wird vorübergehend wieder unbeständiger", erklärt Wetter-Experte Martin Templin.

Strahlender Sonnenschein

Am Montag halten sich im Bergland und im Südosten einige Restwolken oder Nebelfelder. Von Unterkärnten bis ins Südburgenland fällt zudem noch etwas Regen. Bis Mittag trocknet es aber ab. Im Nordosten scheint hingegen von Beginn an die Sonne. Tagsüber stellt sich landesweit ein Mix aus Sonne und Wolken ein. Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Nordwest. Im Donauraum und im Osten weht mäßiger, zeitweise auch lebhafter Wind aus West bis Nordwest und mit 11 bis 17 Grad wird es eine Spur kühler.

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Der Dienstag startet gebietsweise mit Nebel- und Hochnebelfeldern, welche sich meist im Laufe des Vormittags auflösen. Abseits davon bzw. nach Nebelauflösung scheint häufig die Sonne, im Westen ziehen am Nachmittag Wolken auf und dort beginnt es zum Abend hin leicht zu regnen. Der Wind weht schwach, im östlichen Flachland mäßig aus Nordwest. Bei abflauendem Wind steigen die Temperaturen auf 12 bis 18 Grad.

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20 Grad am Donnerstag

Am Mittwoch überwiegen an der Alpennordseite sowie im Osten die Wolken und bringen zeitweise etwas Regen. Am häufigsten regnet es vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel, ganz im Westen zeigt sich im Laufe des Tages allmählich die Sonne. Im Süden bleibt es größtenteils trocken bei einem Sonne-Wolken-Mix. Der Wind weht schwach, im Donauraum mäßig aus West. Mit 13 bis 18 Grad entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit.

Die Bilder des Tages i ?

Der Donnerstag startet verbreitet mit Restwolken oder Nebelfeldern, welche sich meist am Vormittag lichten. Abseits des Nebels bzw. nach dessen Auflösung scheint zeitweise die Sonne, etwas mehr Wolken halten sich von der Eisenwurzen die Voralpen entlang bis in die Bucklige Welt. Meist bleibt es aber trocken bei nur schwachem Wind und milden 16 bis 20 Grad.