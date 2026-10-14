i Am Montag sorgten Jugendliche für einen Einsatz der Wiener Polizei. Leserreporter Teenie-Trio bedrängt Wiener E-Roller-Streit eskaliert – Bub (9) zu Boden gestoßen Drei Jugendliche sollen einen Buben in Liesing wegen seines E-Rollers zu Boden gestoßen haben. Der Vater konnte einen der Flüchtenden anhalten. Von Community Heute 14.10.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung in Wien-Liesing! Am Dienstagabend kam es in einem Park nahe der Kunerolgasse gegen 18.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem drei Jugendliche einen erst neunjährigen Buben bedrängt haben sollen. Dabei hatten es das Teenie-Trio offenbar auf seinen E-Roller abgesehen.

Wie eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber "Heute" erklärt, gingen die Jugendlichen auf den Neunjährigen zu und hielten seinen E-Roller fest. Als sich der Bub weigerte, diesen herzugeben, soll ihn einer der Teenies zu Boden gestoßen haben. Anschließend ergriffen das Trio kurzerhand die Flucht.

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Vater hält 13-Jährigen an

Doch weit kamen nicht alle: Der Vater des Neunjährigen konnte gemeinsam mit zwei Passanten einen der Flüchtenden, einen erst 13-jährigen Burschen, bis zum Eintreffen der Polizei anhalten.

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Den beiden anderen Jugendlichen gelang hingegen die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die weiteren Tatverdächtigen auszuforschen.