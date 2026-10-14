E-Roller-Streit eskaliert – Bub (9) zu Boden gestoßen

Aufregung in Wien-Liesing! Am Dienstagabend kam es in einem Park nahe der Kunerolgasse gegen 18.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz, nachdem drei Jugendliche einen erst neunjährigen Buben bedrängt haben sollen. Dabei hatten es das Teenie-Trio offenbar auf seinen E-Roller abgesehen.
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Wie eine Pressesprecherin der Polizei gegenüber "Heute" erklärt, gingen die Jugendlichen auf den Neunjährigen zu und hielten seinen E-Roller fest. Als sich der Bub weigerte, diesen herzugeben, soll ihn einer der Teenies zu Boden gestoßen haben. Anschließend ergriffen das Trio kurzerhand die Flucht.
Doch weit kamen nicht alle: Der Vater des Neunjährigen konnte gemeinsam mit zwei Passanten einen der Flüchtenden, einen erst 13-jährigen Burschen, bis zum Eintreffen der Polizei anhalten.
Den beiden anderen Jugendlichen gelang hingegen die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun, die weiteren Tatverdächtigen auszuforschen.